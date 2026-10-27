El operativo se desplegó en Brasilia tras el incumplimiento de una solicitud judicial. La medida incluyó la casa del excandidato y las fronteras.

La Policía Federal brasileña (PF) desplegó un operativo especial en torno a la casa de Flávio Bolsonaro, en Brasilia, y reforzó la seguridad en distintas fronteras, luego de que el excandidato a presidente brasileño no entregara la documentación solicitada por la Justicia de Brasil.

Según el material disponible, la PF sospecha que Bolsonaro habría salido del país, aunque esa hipótesis no aparece acreditada en la información difundida. La medida adoptada por la fuerza federal se concentró en el domicilio del dirigente y en los pasos fronterizos, en un contexto de seguimiento judicial sobre la documentación requerida.

El despliegue policial se explica por el incumplimiento atribuido a Bolsonaro en la entrega de papeles requeridos por la Justicia brasileña. Ese dato activó una respuesta de control reforzado, con presencia de efectivos en el entorno de su residencia y vigilancia ampliada en puntos de salida del territorio nacional.

Por el momento, el único hecho confirmado en el texto original es la existencia del operativo y su vínculo con la falta de presentación de documentación ante la Justicia. No se informaron en la nota otros detalles procesales, ni una resolución judicial adicional, por lo que el seguimiento queda atado a eventuales novedades sobre la situación del excandidato y el alcance de la investigación.