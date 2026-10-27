El fenómeno afectó la zona centro-sur de Chile y causó 70 viviendas dañadas, una persona herida y cortes eléctricos. También hubo desbordes e inundaciones en Talca y Santiago.

Un temporal primaveral que afectó la zona centro-sur de Chile provocó un tornado en la comuna de Requínoa, con una persona herida, más de 70 viviendas dañadas, un colegio con severos destrozos y cortes de electricidad para unos 7.760 clientes, según informaron autoridades y organismos técnicos del país vecino.

Daños en Requínoa El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la región de O’Higgins, Marcelo Montecinos, indicó que el tornado dejó 70 viviendas afectadas y una persona con lesiones leves. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) lo clasificó como EF-2, categoría que corresponde a un tornado con vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, sostuvo que el Colegio Tricahue sufrió daños mientras había estudiantes en el edificio. “Sufrió daños importantísimos. Destrucción total diría yo, del gimnasio, techumbres, ventanales”, afirmó el funcionario comunal, según declaraciones publicadas por Xinhua. El evento dejó además interrupciones en el suministro eléctrico y daños en un establecimiento educacional de la zona.

Otros efectos del temporal En Talca, a unos 240 kilómetros al sur de Santiago, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) confirmó la caída de un rayo sobre la estación local durante las tormentas eléctricas. La compañía precisó que la descarga no afectó a pasajeros ni a los trenes del servicio Chillán-Estación Central, que conecta la capital con el área centro-sur del país. El episodio se sumó a una jornada marcada por lluvias intensas y actividad eléctrica en la zona central chilena.

Inundaciones y alerta roja En Santiago, las lluvias y granizadas provocaron inundaciones en el sector residencial de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes. Durante la noche del lunes, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, informó el desborde de la Quebrada Honda, lo que llevó a Senapred a pedir a los residentes mantenerse a resguardo y seguir las instrucciones oficiales. Antes, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, había advertido sobre la entrada de agua en varias viviendas y recomendado permanecer en los hogares.

Además, Senapred declaró alerta roja por riesgo de remociones en masa en diez comunas de la región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Esa medida mantuvo el foco de prevención sobre el área metropolitana mientras persistían las condiciones de inestabilidad meteorológica.