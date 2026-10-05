La tabla final de las elecciones en Brasil confirmó que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, con 56.104.503 sufragios, y que Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 45,16%, con 53.879.538, por lo que ambos quedaron habilitados para la segunda vuelta.

Los votos nulos o no válidos totalizaron 5.975.047 y quedaron terceros en la clasificación general. Ese dato adquiere relevancia porque expresa un volumen de sufragios superior al de varios de los candidatos que participaron de la elección, aunque no modifica el orden de acceso al balotaje.

Detrás de los dos principales postulantes se ubicó Augusto Cury, con 2,89% y 3.448.569 votos. Luego figuran Renan Santos, con 2,24% y 2.675.887 votos; y Ronaldo Caiado, con 2,18% y 2.605.148 votos, según la tabla general difundida.

Resto de la nómina Más atrás aparecen Zema, con 0,27% y 326.488 votos; Samara, con 0,10% y 122.911; Hertz Dias, con 0,04% y 43.103; Clariana Barão, con 0,03% y 40.043; Edmilson Costa, con 0,02% y 22.693; Wilson Grassi, con 0,01% y 16.881; y Rui Costa Pimenta, con 0,01% y 15.024.

La distribución final deja como dato central la concentración de la competencia en dos candidatos y un caudal significativo de votos nulos o no válidos. Con esa base, la definición electoral quedó trasladada a la segunda vuelta, mientras el resto de las candidaturas quedó fuera de la disputa principal.