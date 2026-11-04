Los trabajadores quedaron entre los 281 detenidos en una pesquisa encubierta de siete días en el condado de Polk. Hubo 488 cargos criminales y 11 posibles víctimas de trata.

Trece empleados de Disney fueron arrestados en Florida durante un operativo encubierto de siete días contra la trata de personas y los delitos vinculados con depredadores sexuales. Los trabajadores quedaron incluidos en una investigación que terminó con 281 detenidos y 488 cargos criminales en el condado de Polk.

El caso más destacado fue el de un exempleado que había interpretado al personaje de Mickey Mouse. Según informó el sheriff local, el hombre, de 24 años, fue detenido tras acudir a un encuentro organizado por detectives que se hicieron pasar por el tutor de un chico de 13 años. Al momento del arresto llevaba dos mochilas con pañales, algunos de ellos identificados con la marca Disney.

La respuesta de la empresa

Según explicó Grady Judd, jefe de policía del condado de Polk, la empresa colaboró con las autoridades y le comunicó que había despedido a los 13 empleados involucrados. El funcionario sostuvo: “Estas son personas que estaban cara a cara con nuestros niños en diferentes disciplinas dentro de estas organizaciones”. El hombre identificado como Collin Klaco, de 24 años y residente de Clermont, ya no trabajaba en Disney al momento de su detención.

De acuerdo con la investigación, Klaco fue acusado de intentar encontrarse con un menor, utilizar medios electrónicos para contactar a su tutor con fines sexuales y tentativa de abuso sexual de un menor, entre otros cargos. Las autoridades no informaron en el texto disponible una condena ni una resolución judicial, sino una imputación dentro del operativo policial.

Alcance del operativo

La pesquisa fue denominada “Polk Around and Find Out II” y estuvo a cargo de la Oficina del Sheriff del condado de Polk, con participación de organismos locales, estatales y federales. Se desarrollaron dos procedimientos encubiertos en simultáneo: uno dirigido a adultos que intentaban concretar encuentros sexuales con menores y otro enfocado en la prostitución y las redes de trata de personas.

Según el balance difundido por las autoridades, 239 arrestos estuvieron relacionados con delitos vinculados con la prostitución, 31 con sospechas de depredación sexual infantil y otros 11 con diferentes infracciones. En total, se presentaron 488 nuevos cargos criminales, de los cuales 198 fueron clasificados como delitos graves. Además, los investigadores informaron que 32 de los detenidos estaban en Estados Unidos en situación migratoria irregular.

Las autoridades también identificaron a 11 posibles víctimas de trata de personas, que recibieron ofrecimientos de asistencia y acompañamiento de organizaciones especializadas. Durante los procedimientos se incautaron 24 armas de fuego y se registraron cargos por tenencia de drogas contra 32 sospechosos. El próximo paso informado por los investigadores es la continuidad del trámite penal sobre cada uno de los detenidos y la asistencia a las presuntas víctimas detectadas.