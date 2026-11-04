La oposición ganó el control de ambas cámaras y dejó a Donald Trump con un Congreso adverso. El resultado abre una etapa de bloqueo legislativo e investigaciones.

El Partido Demócrata recuperó este martes el control del Senado y de la Cámara de Representantes en Washington, tras una elección que dejó al presidente Donald Trump frente a un Congreso adverso para los dos últimos años de su mandato. El resultado le devuelve a la oposición herramientas para frenar proyectos de ley, bloquear nombramientos judiciales y activar investigaciones sobre la administración federal. La votación también reflejó el descontento por el costo de vida y por el impacto económico de la guerra contra Irán.

El trasfondo electoral estuvo marcado por el aumento del costo de la vida, las disputas comerciales vinculadas a los aranceles y el efecto del conflicto con Irán sobre los precios de los combustibles. Según el texto original, esos factores pesaron sobre la Casa Blanca y explican parte del avance opositor en distritos y estados donde el oficialismo conservaba ventaja. La elección se leyó, además, como un cambio de clima político en las bases electorales que habían sostenido al trumpismo.

Avance en estados conservadores

La ola demócrata alcanzó territorios tradicionalmente republicanos como Kansas, Texas, Georgia y Florida. En Kansas, el pastor metodista Adam Hamilton se convirtió en el primer senador demócrata electo por ese estado desde 1932. En Maine, el exleñador Troy Jackson derrotó a la senadora republicana Susan Collins, mientras que en Texas el demócrata James Talarico ganó su escaño en el Senado y Gina Hinojosa conquistó la gobernación estatal.

En Georgia, la exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación y se convirtió en la primera mujer negra en ocupar ese cargo en la historia del estado. En Florida, el Partido Republicano retuvo parcialmente terreno con la victoria de Byron Donalds como gobernador y la ajustada defensa del escaño senatorial de Ashley Moody. En la Cámara baja, los demócratas ampliaron su presencia en distritos de Pensilvania, Kentucky, Arizona y Nueva Jersey, y también ganaron en Indiana, donde JD Ford derrotó a la congresista republicana Victoria Spartz.

Trump y el veto

Tras conocerse los resultados, Trump declaró a The New York Times que estaba “absolutamente dispuesto” a aceptar el resultado. En declaraciones a Fox News, sostuvo: “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo. Lucharon con ahínco”. También admitió que el conflicto con Irán erosionó el respaldo a su partido, aunque defendió la campaña militar y dijo: “No lo veo como un ataque personal”.

Horas más tarde, el mandatario cambió el tono y atribuyó la derrota a la ausencia de su nombre en las boletas. En sus redes sociales aseguró que su partido habría ganado “por goleada” si él hubiera competido directamente y publicó la imagen de una gorra roja con la palabra “VETO”. Ese mensaje anticipa un choque con el Legislativo, dado que la nueva mayoría demócrata podrá impulsar leyes e investigaciones mientras el Ejecutivo conserva la facultad de observación presidencial.

Capacidad de control legislativo

A partir de enero, los demócratas pasarán a conducir la agenda parlamentaria y los principales comités de investigación. El representante Robert Garcia, próximo a liderar el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, escribió en redes sociales: “Contraten abogados”. En la misma línea, Hakeem Jeffries, líder de la bancada demócrata en la Cámara baja, afirmó que el movimiento MAGA está “en fuga de costa a costa”.

Con el control de ambas cámaras y un presidente dispuesto a resistir mediante el veto, los dos años finales del mandato de Trump quedan marcados por una relación institucional de confrontación. El dato inmediato a seguir es la asunción de la nueva correlación de fuerzas en enero, cuando se definirá el alcance real de la agenda legislativa y de las investigaciones que la oposición anuncie impulsar.