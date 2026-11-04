El recuento parcial de las elecciones legislativas de Estados Unidos comenzó a mostrar una ventaja para los demócratas en la disputa por el Congreso, en un escenario que todavía no es definitivo por la cantidad de escaños pendientes de definición. La tendencia inicial complica al Partido Republicano, que busca conservar la mayoría en ambas cámaras durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump.

Según el balance provisorio, los demócratas suman 43 bancas en el Senado, frente a 31 de los republicanos, mientras que en la Cámara de Representantes registran 36 escaños contra 15 del oficialismo. Esos números no alcanzan para cerrar el resultado, pero permiten proyectar una ventaja opositora en las primeras proyecciones del escrutinio. La definición final dependerá del conteo en los estados donde todavía hay contiendas abiertas.

Mayorías en disputa

El Senado requiere 50 bancas para quedar bajo control de una fuerza política, mientras que en la Cámara de Representantes el umbral es de 218 escaños. Con el panorama parcial disponible, los demócratas aparecen mejor posicionados en ambas cámaras, aunque el resultado sigue sujeto al ritmo del conteo y a las definiciones pendientes en varios distritos. La demora en la contabilización impide establecer una composición final del Congreso.

La distribución provisoria también muestra la distancia que todavía falta para alcanzar esas mayorías. En la Cámara alta, los demócratas deben sumar 7 bancas para llegar al umbral de control, mientras que en Diputados la diferencia es mucho mayor: necesitan 182 representantes para alcanzar los 218 necesarios. Esa brecha explica por qué el resultado final puede seguir modificándose a medida que avanza el escrutinio.

Si la ventaja demócrata se consolida en alguna de las cámaras, Trump enfrentará un Congreso con mayor capacidad de bloqueo sobre su agenda legislativa. Las elecciones de medio término también funcionan como un indicador del respaldo político al presidente, por lo que una pérdida de bancas republicanas podría alterar el margen de negociación en el tramo final de la gestión. Por ahora, la variable central sigue siendo el avance del conteo en los distintos estados.