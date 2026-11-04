El Comité Central Electoral de Israel dio a conocer este miércoles los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias realizadas la semana pasada y confirmó que la oposición obtuvo 67 escaños sobre un total de 120 en el Parlamento. El bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu quedó con 53 bancas, por debajo de la mayoría requerida para formar gobierno sin acuerdos externos.

De acuerdo con el detalle difundido por el organismo, los 67 escaños opositores incluyen 48 obtenidos por partidos alineados con Yashar, la fuerza del exjefe militar Gadi Eisenkot, y otros 19 correspondientes a agrupaciones de liderazgo árabe. Estas últimas se integran en la denominada Lista Conjunta, una coalición de tres formaciones, además del partido musulmán Ra’am.

La distribución parlamentaria deja a Netanyahu y a Eisenkot sin los 61 escaños necesarios para garantizar una mayoría propia. En ese escenario, cualquier intento de formar un Ejecutivo dependerá de negociaciones con fuerzas ajenas a sus respectivos bloques. El resultado oficial, por lo tanto, no define por sí solo quién encabezará el próximo gobierno, pero sí delimita el margen real de cada coalición.

Entrega de resultados

El presidente del Comité Central Electoral y juez del Tribunal Supremo, Noam Sohlberg, presentó los resultados al presidente de Israel, Isaac Herzog. Según la legislación israelí, Herzog iniciará consultas con los partidos políticos este miércoles por la noche para definir qué legislador recibirá el encargo de formar el próximo gobierno. Ese procedimiento institucional es el paso previo a la designación formal del candidato con mayores posibilidades de reunir apoyos parlamentarios.

Consulta política y dudas sobre interferencias

Herzog pidió a los partidos que cedieran en sus compromisos de campaña para evitar una nueva convocatoria electoral y facilitar la conformación de un gobierno estable. “En la realidad actual, donde no hay un ganador claro tras las elecciones, pido originalidad y creatividad, valentía y buena voluntad”, señaló. El comité aprobó los resultados pese a una investigación en curso sobre supuestas interferencias del extranjero, aunque Sohlberg indicó que las acusaciones no fueron demostradas y que no existían motivos para demorar el anuncio, según informó Xinhua.

Validez del proceso

En ese marco, Sohlberg advirtió que “en los últimos días, han surgido voces que intentan sembrar dudas sobre los resultados electorales y cuestionar su validez. Esto supone un peligro real”, y sostuvo que las elecciones se desarrollaron de forma correcta y que los resultados reflejan la voluntad del electorado. El siguiente hito institucional quedará marcado por las consultas que Herzog mantendrá con las fuerzas políticas, de las que dependerá si se abre camino un gobierno de coalición o si persiste el bloqueo parlamentario.