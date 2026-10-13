El Gobierno presentó una medida provisional ante el Tribunal del Mar. La solicitud se vincula con el reclamo de soberanía y recursos naturales.

El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas. Según ese comunicado, la medida se inscribe en el reclamo por soberanía y por el control de los recursos naturales del área.

El Ejecutivo señaló además que la solicitud se enmarca en el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), instrumento que regula la solución de controversias entre Estados sobre ese régimen jurídico. En ese contexto, la vía elegida apunta a sostener la posición argentina mientras se integra el tribunal arbitral.

Marco jurídico La presentación se apoyó en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que habilita a pedir medidas provisionales cuando todavía no se constituyó el tribunal arbitral. De acuerdo con el texto oficial, ese mecanismo puede utilizarse para preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere. La solicitud, por lo tanto, no resuelve el fondo del conflicto, pero busca impedir que se consoliden actos que la Argentina considera lesivos de su posición.

Reclamo de soberanía La República Argentina reafirmó también sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes. En ese marco, sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”. El planteo mantiene abierto un conflicto diplomático y jurídico que involucra, además de la disputa territorial, la explotación de recursos energéticos en el Atlántico Sur.

La definición sobre las medidas provisionales quedará ahora sujeta al trámite ante el tribunal internacional, mientras continúa el procedimiento arbitral iniciado por el Gobierno nacional el 28 de septiembre.