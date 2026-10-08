La Academia Sueca distinguió a la autora canadiense por una obra que dialoga con la tradición clásica. El anuncio abre la semana de los Nobel, con el de la Paz mañana y Economía el lunes.

El Premio Nobel de Literatura 2026 fue otorgado a la poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson “por su audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, creó nuevas formas para la literatura contemporánea”, según informó la Academia Sueca.

Las autoridades del galardón describieron Nox, publicado en 2010, como “una obra inolvidable”. El libro fue escrito en memoria de su hermano Michael, quien desapareció antes de su muerte en Dinamarca en 2000. Carson tiene 76 años y nació en Toronto, en 1950.

Lectura de la obra

El presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, sostuvo sobre la autora canadiense: “Aquí es palpable un profundo sentimiento de pérdida que se abre camino desde abajo. El resultado es una creación tan escultórica como literaria, un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón de fotos, cartas y otros textos escritos dedicados a su hermano fallecido”. La cita resume el criterio con el que el jurado valoró una producción que combina poesía, ensayo, traducción y docencia.

Carson visitó Argentina en dos oportunidades. La primera fue en los años 90, cuando acompañó a un amigo a unas jornadas de filosofía en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En 2018 regresó para participar del Festival Internacional de Literatura (Filba). En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, y el jurado destacó entonces que había alcanzado “unas cotas de intensidad y solvencia intelectual que la sitúan entre los escritores más destacados del presente”.

Trayectoria y antecedentes

En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos, titulada Odi et Amo Ergo Sum. A lo largo de su carrera desarrolló una obra en la que confluyen la filología, la poesía y la traducción, con una atención constante a las palabras y a la búsqueda de nuevos significados. Entre los títulos mencionados para acercarse a su producción figuran Eros, el dulce-amargo (1986), Autobiografía de Rojo (1998), La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos (2001), Red Doc (2013) y Tipos de agua: el Camino de Santiago (2018).

La distinción a Carson se conoció en la misma semana en la que la agenda Nobel continuará con el anuncio del Premio Nobel de la Paz, previsto para mañana, y del galardón de Economía, programado para el lunes. En la edición 2025, el Nobel de Literatura había sido para el autor húngaro László Krasznahorkai, a quien la crítica estadounidense Susan Sontag llamó el “maestro del apocalipsis”.