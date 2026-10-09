Un aluvión afectó durante la tarde de este jueves a la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, luego de que las intensas precipitaciones activaran una quebrada en el sector de General Blanche y San Carlos de Apoquindo. El episodio generó arrastre de vehículos y el vuelco de un colectivo del sistema Red Movilidad. La situación obligó a desplegar un operativo de emergencia en un área residencial y de circulación intensa.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia impactó particularmente en General Blanche, Quebrada Onda y avenida de la Plaza Sur. La activación de la quebrada expuso la vulnerabilidad del sector frente a lluvias de alta intensidad y a la escorrentía de barro y rocas. En ese contexto, las autoridades solicitaron a la población respetar las indicaciones de evacuación y mantenerse atenta a los canales oficiales.

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Operativo de emergencia

El director regional metropolitano de Senapred, Miguel Muñoz, advirtió sobre la situación y pidió obedecer las instrucciones de las autoridades, en especial ante eventuales órdenes de evacuación. La intervención buscó ordenar la respuesta inmediata frente al riesgo de nuevos desplazamientos de material en la quebrada. El despliegue se concentró en resguardar a los vecinos y en asegurar el tránsito en los puntos afectados.

Centro de mando

Ante la gravedad del evento, el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) instaló su centro de operaciones en el estadio Claro Arena, ubicado en San Carlos de Apoquindo. El Club Deportivo Universidad Católica informó que las instalaciones serían utilizadas para montar los puestos de mando y coordinar las acciones necesarias frente al aluvión. Esa definición permitió centralizar la toma de decisiones y el monitoreo de la emergencia en un punto cercano al área afectada.

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Derechos laborales

En paralelo, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile comunicó que los trabajadores que consideren que su vida o su salud corren peligro tienen derecho a interrumpir sus tareas y abandonar el lugar de trabajo. El director del Trabajo, David Oddó, señaló que la seguridad de las personas debe ser prioritaria y que el organismo fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores para resguardar la integridad de sus trabajadores. La advertencia incorporó un marco laboral específico para una emergencia que puede afectar traslados, turnos y continuidad operativa.

Las autoridades insistieron en seguir la información difundida por los canales oficiales mientras continúe la situación. El despliegue en Las Condes quedó condicionado por la evolución de las lluvias y por la posibilidad de nuevas órdenes de evacuación en los sectores comprometidos.