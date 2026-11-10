La empresaria defendió su elección de ropa en la misa celebrada en el Monumento de los Españoles. Atribuyó las críticas a una confusión sobre el protocolo.

Zulemita Menem respondió a los cuestionamientos que recibió por la vestimenta que usó en la misa que el papa León XIV celebró este lunes en el Monumento de los Españoles. La discusión surgió después de que Yanina Latorre dijera al aire de su programa radial que ni ella ni su madre, Zulema Yoma, habrían cumplido con el protocolo de vestir de negro. La empresaria contestó en la red social X y sostuvo que la observación confundió una tradición de audiencias formales dentro del Vaticano con una obligación general.

Protocolo y contexto En su mensaje, Zulemita Menem afirmó: “Yani, acompañé a mi padre durante sus diez años de presidencia y mi madre fue primera dama. Si hay algo que conocemos muy bien es el protocolo. El negro es una tradición para determinadas audiencias formales con el Papa dentro del Vaticano, no una obligación universal”. Con esa aclaración, buscó diferenciar el uso de esa vestimenta en ceremonias específicas del encuentro religioso realizado en un espacio abierto y con presencia de fieles. También señaló que la invitación no exigía un color determinado.

La respuesta pública La empresaria agregó que el acto se desarrolló “en un lugar abierto y colmado de fieles” y que la ubicación más cercana al pontífice no debería modificar la evaluación sobre el resto de los asistentes. Según escribió, ella y su madre vistieron prendas beige, como en otros encuentros con papas anteriores a León XIV. Además, indicó que, por respeto, no deberían usarse prendas ajustadas ni mangas cortas, pero insistió en que no existía una exigencia formal de vestir de negro para ese evento.

Antecedentes y criterio invocado En el mismo descargo, Zulemita Menem recordó que tanto ella como Zulema Yoma ya habían respetado el protocolo cuando correspondía hacerlo. “Cuando correspondió vestir de negro y el protocolo lo exigía, lo hicimos”, escribió. También sostuvo que “no confundamos desconocimiento con incumplimiento” y que antes de cuestionar la vestimenta “convendría informarte”. La aclaración quedó centrada en la diferencia entre normas protocolares del Vaticano y la asistencia a una misa pública fuera de ese ámbito.

Lo que queda abierto El intercambio dejó planteada una discusión sobre los criterios de vestimenta en actividades religiosas con presencia de autoridades y público general. En este caso, la propia aludida sostuvo que no hubo una exigencia específica de color en la invitación y que la ropa elegida respondió a una interpretación del protocolo. El episodio se cerró, por ahora, con la explicación publicada por la empresaria en X y sin una réplica posterior consignada en el material original.