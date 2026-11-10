El actor dijo que su madre cursa una infección urinaria y recordó que tuvo covid hace una semana. Aseguró que en unos días le darán el alta.

Carmen Barbieri volvió a ser internada en la Clínica Zabala, en Belgrano, después de presentar complicaciones en su estado de salud. La información fue confirmada por Federico Bal, quien habló con Teleshow sobre la situación de su madre. El conductor sostuvo que la internación se produjo por una infección urinaria y que la evolución sería favorable en el corto plazo.

Antecedentes recientes

Bal señaló que Carmen Barbieri “tuvo también covid hace una semana” y agregó que venía de “una racha de mier.. pobre”, en referencia a los problemas de salud que arrastró en las últimas semanas. Según el mismo relato, la conductora ya había sido internada por problemas respiratorios a fines de octubre. Esa secuencia explica por qué la nueva internación reactivó la atención sobre su cuadro clínico.

El cuadro actual

El actor precisó que la internación responde a una infección urinaria y buscó llevar tranquilidad al afirmar: “En unos días le darán el alta”. No se informaron otros detalles médicos en la entrevista citada. La referencia central, por lo tanto, quedó limitada a la causa de la internación y a la expectativa de una evolución breve.

Las declaraciones de Barbieri

En paralelo, Carmen Barbieri habló sobre su declaración vinculada a Aníbal Lotocki y sostuvo: “Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Yo vine a hablar de lo que le pasó a Sandra y lo que pasé con Sandra”. También dijo que terminó llorando durante la audiencia y que le llamaron la atención por no mirar a cámara. Sus dichos se centraron en el estado de salud de Sandra, a quien describió como una amiga con secuelas por productos que le habrían sido colocados por Lotocki.

Lo que puede seguir

Barbieri agregó que tuvo que organizar la atención de Sandra en su casa y relató que una inyección habría sido decisiva para frenar una infección. Ese tramo de su testimonio no modifica el dato central de la jornada: la conductora permanece internada en Belgrano y, según lo dicho por Federico Bal, podría recibir el alta en los próximos días. Ese será el punto a seguir para conocer la evolución de su estado de salud.