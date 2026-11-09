Un tribunal de Londres lo condenó por una violación y tres cargos de agresión sexual. El juez le prohibió difundir los nombres de las víctimas.

El actor Russell Brand recibió una condena de 10 años y 6 meses de cárcel tras ser hallado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual. La sentencia fue dictada por un tribunal de Londres, en el marco de una causa que incluyó denuncias de varias mujeres. El caso vuelve a poner en foco el alcance penal de hechos denunciados años atrás y el impacto judicial sobre una figura con trayectoria en Reino Unido y Hollywood.

La sentencia fue comunicada por el juez Joel Bennathan, quien le dijo al acusado que su fama de “divertido y carismático” había sido usada para otro fin. “Usted se volvió un depredador sexual. Por eso, tengo que sentenciarlo a los crímenes sexuales contra cuatro mujeres”, sostuvo el magistrado, según la transcripción difundida del proceso. Bennathan también prohibió hacer públicos los nombres de las víctimas y describió los ataques durante su argumentación, de acuerdo con el reporte judicial citado en la causa.

El jurado del tribunal londinense había encontrado culpable a Brand de violar a una fanática de 21 años luego de uno de sus shows en 2009, además de agredir sexualmente a otras mujeres. Al informarle la decisión, Bennathan señaló que debía mantenerlo en prisión preventiva, ya que consideró que la posibilidad de intentar eludir la sentencia sería “abrumadora”. Según el medio Variety, Brand no mostró una reacción visible cuando se leyó el veredicto, mientras que su esposa salió de la sala cuando fue trasladado a las celdas del establecimiento judicial.

Trayectoria y exposición pública Brand comenzó su carrera como humorista en MTV en Gran Bretaña y luego ganó presencia en los medios británicos con su participación en Big Brother’s Big Mouth, en programas de E4 y con The Russell Brand Show en una emisora de la BBC. Su proyección internacional llegó por películas como Forgetting Sarah Marshall, Misión Rockstar y Rock of Ages, además de prestar su voz al personaje de Dr. Nefario en la saga Mi villano favorito. Tras las primeras acusaciones mediáticas por presuntos abusos, se apartó del cine y se concentró en su podcast.

Antecedentes de la causa El caso tomó mayor volumen público en 2023, cuando una investigación del diario The Sunday Times de Londres difundió el supuesto comportamiento abusivo de Brand. En esos informes se expusieron las denuncias de cinco mujeres, que después llegaron a la Justicia. Con la condena ya dictada, el expediente queda ahora enfocado en la ejecución de la pena y en las restricciones judiciales sobre la identidad de las denunciantes.