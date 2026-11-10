La banda de cuarteto tocó en la vigilia por la llegada del papa León XIV a Córdoba. Las autoridades informaron que pasadas las 23 había más de 200 mil personas en FAdeA.

La banda de cuarteto Q’ Lokura se presentó en el escenario principal montado en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, durante la vigilia por la llegada del papa León XIV. Su actuación reunió a miles de fieles que participaron de la celebración y acompañaron el repertorio con baile y canto. La presentación formó parte de una programación artística organizada para la espera del Pontífice.

Al ritmo del cuarteto, la banda convirtió la espera en una instancia de participación masiva en un evento atravesado por la fe y la música popular. La convocatoria incluyó a personas llegadas desde distintos puntos del país y del exterior, según la información difundida durante la jornada. La actividad se desarrolló en el marco de una vigilia que tuvo como eje central la misa prevista para este martes a las 10.

Ingreso sostenido Las puertas del predio de FAdeA se abrieron este lunes a las 17.40 y, desde entonces, el ingreso de peregrinos fue constante. Pasadas las 23, las autoridades informaron a Cadena 3 que ya había más de 200 mil personas en el lugar. Esa cifra dimensiona el alcance de la convocatoria y explica el despliegue previsto para la madrugada y la celebración principal del día siguiente.

Grilla artística La presentación de Q’ Lokura integró una programación que reunió a referentes del folclore, el cuarteto, la música popular y expresiones corales y religiosas. Entre los nombres anunciados figuraron Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Facundo Toro, Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios y Cuatro Rumbos, además del grupo de baile BAfolse. La propuesta también incluyó conexiones en directo con comunidades juveniles de distintos puntos del país que realizaron vigilias en simultáneo entre las 18 y las 22.

Además de los espectáculos, el predio cuenta con sectores de escucha pastoral y sacerdotes disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación. Con la misa central prevista para este martes a las 10, la vigilia continuaría durante toda la madrugada en FAdeA, donde la asistencia informada por las autoridades quedó como el dato más relevante de la jornada.