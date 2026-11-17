La panelista recordó el paso de Nancy Pazos por LAM y relató una anécdota atribuida a un camarín. También sostuvo que la periodista tuvo problemas de convivencia con parte del equipo.

Yanina Latorre volvió a apuntar contra Nancy Pazos y reabrió un enfrentamiento que, según su relato, se originó durante el paso de la periodista por LAM hace casi diez años. La conductora afirmó que Pazos fue despedida por problemas de convivencia con sus compañeros. En ese marco, sostuvo: “La echaron por infumable”.

Según su versión, los cruces no se limitaron a una sola persona, sino que incluyeron a Ángel de Brito, a ella misma y a otras integrantes del programa. Latorre también mencionó diferencias vinculadas con la conducción del ciclo cuando el conductor se ausentaba por vacaciones. Explicó que, en esas ocasiones, distintas panelistas se turnaban al frente del envío, una dinámica que Pazos no habría aceptado.

La anécdota de camarines fue el pasaje más llamativo de su testimonio. Latorre dijo que la discusión previa sobre una prenda íntima había sido contada de manera incorrecta y aclaró: “Lo que pasó, que ella está mintiendo, no era un Siempre Libre, una toallita o un tampón, era una bombacha”. De acuerdo con su relato, Pazos llegó al canal con una prenda interior negra, pero luego se cambió porque debía usar un vestido blanco y necesitaba evitar que se transparentara.

La panelista agregó que, después de ese cambio, “se sacó la bombacha sucia, la dejó tirada en el piso, usadita”. Según recordó, Nequi Galotti encontró la prenda en el camarín y le tomó una fotografía, que después habría sido compartida en el grupo de WhatsApp del equipo. Latorre dijo que la reacción fue de risa entre quienes estaban en ese chat y resumió la situación con una frase textual: “La bombacha usada de Nancy”.

Más cruces internos

Latorre también repasó su propia convivencia con Pazos cuando reemplazó a Galotti durante dos semanas. Contó que en ese período escuchó comentarios sobre el trato cotidiano dentro del programa y citó una frase atribuida a Galotti: “Ay, gracias a Dios que estás vos, no sabés lo que es fumarse a Nancy”. Además, señaló que los conflictos alcanzaban a otras integrantes del equipo, entre ellas Analía Franchín.

En el cierre de su relato, la conductora insistió en que Pazos solía referirse a ella como “tilinga”. Con esa nueva versión de un episodio ocurrido hace casi una década, Latorre volvió a poner en primer plano una interna televisiva que involucra a varias figuras de América y que, al menos en su exposición pública, sigue sin resolución. El eje del conflicto quedó nuevamente centrado en los vínculos de trabajo dentro de LAM y en las diferencias de convivencia que ella atribuyó a la periodista.