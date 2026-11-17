La modelo e influencer lo anunció en La Casa Stream y luego lo ratificó en Instagram. Dijo que noviembre será su último mes en el programa.

La modelo e influencer Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó este lunes por la tarde en el programa de streaming La Casa Stream que está embarazada. El anuncio se produjo en vivo, durante una participación en la que anticipó que noviembre será su último mes en el ciclo. Luego ratificó la noticia en sus redes sociales con un mensaje en el que habló de un cambio importante en su vida.

Anuncio en vivo

Jiménez informó la novedad frente a sus compañeros y explicó que había tomado una decisión vinculada con su continuidad en el programa. “Tomé una decisión y noviembre va a ser mi último día en el programa. Quiero invitar a que abran las cajitas porque estoy atravesando un momento de mi vida muy importante”, dijo entre lágrimas. Después agregó: “Siento que me va a marcar para siempre y es un gran cambio. Estoy embarazada”.

Tras esa confirmación, sus compañeros se acercaron para abrazarla en el estudio. El episodio quedó registrado en el streaming y circuló luego en redes sociales, donde fue replicado por usuarios y medios de espectáculos. La secuencia combinó el anuncio personal con la decisión laboral de dejar el programa a fin de mes.

Mensaje en redes

Más tarde, la modelo publicó un posteo en Instagram en el que escribió: “Soñé tanto con este momento, no puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: voy a ser mamá”. En el mismo carrusel compartió la imagen de la primera ecografía. Entre quienes la felicitaron aparecieron Yanina Latorre, Zaira Nara y Stefi Roitman, según se observó en la publicación.

El anuncio se conoció en un contexto en el que la información personal de figuras del espectáculo suele amplificarse de inmediato en plataformas digitales. En este caso, la confirmación quedó asentada primero en un programa de streaming y luego en una publicación propia de la protagonista, lo que permite reconstruir con precisión el momento del anuncio y su posterior ratificación pública. La fecha de salida de noviembre marca, además, el próximo paso concreto en su actividad profesional.