El conductor publicó fotos con Ágata Lescano el 16 de noviembre , a dos meses de su separación de Milett Figueroa . La mujer es entrenadora y campeona de bikini fitness.

Tras varios rumores difundidos por distintos medios, Marcelo Tinelli compartió este lunes 16 de noviembre imágenes junto a Ágata Lescano, a dos meses de su separación de Milett Figueroa. La publicación alimentó las versiones sobre un nuevo vínculo sentimental en torno al conductor. En el material difundido no se aportaron precisiones adicionales sobre la relación.

Perfil deportivo

Ágata Lescano tiene 37 años y se presenta como deportista y entrenadora personal. Según el contenido difundido en sus redes sociales, fue campeona de bikini fitness y promueve el concepto de “fitness consciente para mujeres reales”. Esa propuesta apunta, de acuerdo con su propia descripción, a transformar hábitos y mentalidad de sus seguidoras.

Actividad en redes

En su cuenta oficial de Instagram reúne más de 27 mil seguidores y publica videos e imágenes vinculadas con actividad física, logros deportivos y su transformación personal. En la biografía de su perfil escribió: “Fitness consciente para transformar tu vida. Camp. Argentina y Sudamericana Bikini Fitness”. La presencia digital es uno de los datos que explican la visibilidad pública que alcanzó en los últimos meses.

Otros datos personales

Además de su actividad deportiva, Lescano toca la guitarra y canta canciones en sus redes sociales. También tiene un hijo joven con el que vive en Argentina. Según el texto original, los rumores de romance comenzaron hace un mes, después de que ambos compartieran una foto de una merienda en el mismo lugar. Ese episodio fue el antecedente inmediato de las versiones que luego se intensificaron.

Antecedente reciente

La secuencia pública se produjo poco después de la separación de Tinelli y Figueroa, mencionada en el propio contenido como ocurrida dos meses antes de la publicación de las imágenes. En ese marco, la difusión de la foto con Ágata Lescano volvió a ubicar al conductor en el centro de la atención mediática. Por ahora, el único dato confirmado por el material disponible es la publicación de las imágenes en sus redes y el perfil público de la entrenadora.