La cantante anunció que registrará la canción que sonó durante la visita del papa León XIV . Dijo que las ganancias serán donadas a una institución de bien público.

Soledad Pastorutti anunció durante su gira por Chaco que grabará “Alma misionera”, la canción que se volvió parte de la visita del papa León XIV. La artista afirmó que todas las ganancias que genere esa versión serán donadas, aunque no precisó todavía qué institución recibirá los fondos.

El anuncio se produjo durante su show en la tercera edición del festival Chaco Vibra Solidario, cuando el público le pidió que interpretara el tema. A partir de esa reacción, la cantante comunicó que la grabación saldrá esta semana y que las regalías tendrán un destino benéfico. Según dijo, la decisión responde al alcance que tuvo la canción en ese contexto religioso y público.

Las palabras de la artista

En declaraciones reproducidas por el material original, Pastorutti sostuvo: “Vamos a grabar una versión, ya lo hicimos en realidad, que va a salir esta semana y que las regalías van a ser en beneficio de alguna institución de bien público, porque la verdad es que no podemos creer las cosas que pasaron con la canción”. La referencia confirma que la versión ya fue registrada y que su publicación está prevista para los próximos días.

Antecedente de la canción

“Alma misionera” fue compuesta en 1981 por Mónica de la Canal, cuando tenía 18 años y participaba en la parroquia Corazón de María de Chascomús, junto a los misioneros claretianos. La autora aseguró conservar el manuscrito original y dijo que se enteró por televisión de que su canción estaba siendo cantada ante el papa. “Esperó 45 años para salir a la luz y de repente se dan todas estas cuestiones de una manera casi increíble”, relató.

El encuentro con León XIV

Después de la misa, Pastorutti contó que pudo saludar personalmente a León XIV y describió el intercambio con el pontífice. “Te mira a los ojos, te escucha y presta atención a lo que decís”, señaló en una entrevista. También le entregó un poncho emblemático, similar al que le había regalado al papa Francisco en Brasil. La publicación oficial de la versión y la definición de la entidad beneficiaria serán los próximos datos a seguir en torno a la iniciativa.