La artista brasileña apareció en una pieza difundida durante la final de la Libertadores. El anuncio no precisó formato ni fecha de una eventual presentación.

La artista brasileña Xuxa fue anunciada como figura exclusiva de uno de los canales centrales del país, en una publicación compartida con Fénix Entertainment que reactivó las expectativas sobre su regreso a la Argentina.

La novedad se conoció el sábado, durante la transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes, cuando la señal difundió una pieza audiovisual con imágenes de la cantante y las leyendas “Xuxa Argentina 2027” y “Artista exclusiva”. La acción publicitaria no precisó el alcance del anuncio ni confirmó una fecha de presentación.

La pieza estuvo acompañada por “Luna de Cristal”, la versión en español de uno de sus clásicos, y por una nave espacial que recorrió distintos puntos de Buenos Aires hasta llegar a la sede del canal. En términos de difusión, el mensaje volvió a ubicar a la brasileña en la agenda local sin aportar detalles operativos sobre una eventual actividad en el país.

Antecedentes Xuxa ya había expresado su deseo de que su gira de despedida, titulada “El último vuelo de la nave”, incluyera a la Argentina como destino final. En 2024 dijo: “Estamos preparando una gira que nos gustaría hacer en 10, 12 lugares del Brasil y por último en Argentina, y será el último vuelo de la nave”. También recordó su vínculo con el país en sus redes sociales, donde compartió imágenes de una presentación en el estadio de Vélez Sarsfield y escribió: “Luego estaré en mi Argentina, que yo amo”.

Vínculo con el público local La relación de Xuxa con la audiencia argentina se consolidó a comienzos de los años noventa, cuando desembarcó en la televisión local con “El Show de Xuxa”, la versión en español de su ciclo brasileño “Xou da Xuxa”. El programa se estrenó el 6 de mayo de 1991 por Telefe, tuvo tres temporadas entre 1991 y 1993 y luego pasó a emitirse por Canal 13. Además, realizó presentaciones en vivo en el país, entre ellas sus espectáculos en Vélez durante 1991, que convocaron a miles de seguidores.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Xuxa mantiene una presencia reconocida en el entretenimiento infantil latinoamericano. Por ahora, el anuncio difundido por el canal no informó cómo será su participación ni cuándo se concretará una eventual actividad en la Argentina, una variable que sigue sin definirse.