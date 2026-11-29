La ceremonia fue en la parroquia San Juan Bosco, con sus hijos Mateo y Alma presentes. El músico interpretó el Ave María frente al altar.

Nahuel Pennisi y Mayra Deleo celebraron su casamiento por Iglesia en una ceremonia reservada realizada en Tucumán. El encuentro tuvo lugar en la parroquia San Juan Bosco y reunió a familiares y allegados de la pareja, en un formato de intimidad y sin convocatoria multitudinaria. Sus hijos, Mateo, de siete años, y Alma, de cuatro, estuvieron presentes en la jornada.

La elección de la provincia tuvo un significado particular para los novios, ya que allí se conocieron y comenzó su historia. El templo fue ambientado con flores blancas y gladiolos cerca del altar, en una puesta sobria para la celebración religiosa. Ese marco reforzó el carácter familiar del evento y el regreso al lugar donde se produjo el primer encuentro de la pareja.

La canción en el altar

Uno de los momentos centrales se produjo cuando Nahuel Pennisi tomó el micrófono para cantar el Ave María a Mayra Deleo. Mientras sostenía las manos de su compañera, el músico interpretó la pieza frente a los invitados. Deleo siguió la canción conmovida y, al finalizar, ambos se abrazaron entre aplausos.

Para la ocasión, la novia eligió un vestido marfil de estilo romántico, con escote en V, tirantes finos y detalles de encaje floral en el corsé. La falda tuvo caída liviana, aplicaciones en los bordes y una cola, y completó el conjunto con el pelo semirrecogido, ondas suaves y un velo largo de tul. Pennisi optó por un traje oscuro, camisa blanca y moño, en una presentación clásica acorde al tono formal del encuentro.

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Una relación iniciada en 2018

El vínculo entre Nahuel Pennisi y Mayra Deleo comenzó en 2018, durante un viaje de trabajo del artista a Tucumán. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y la familia creció con la llegada de Mateo y Alma. La boda reunió ese recorrido personal con el lugar donde se produjo el primer contacto entre ambos.

La celebración permitió formalizar la unión junto a sus hijos, familiares y amigos, en un ámbito que preservó la intimidad del momento. Para la pareja, regresar a Tucumán implicó dar este paso en la provincia donde nació la historia compartida, con la música presente en el altar y la familia como eje de la ceremonia.