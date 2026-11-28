La organización presentó la grilla de la 66ª edición, que se hará del 22 al 27 de febrero en la Quinta Vergara. Queda pendiente anunciar la noche del 24 y los comediantes.

La organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar presentó este viernes la grilla artística de su 66ª edición, que se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027 en la Quinta Vergara, en Chile. El anuncio incluyó a los artistas de cinco de las seis noches y dejó pendiente la programación del miércoles 24 de febrero. También se informó el inicio de la preventa y de la venta general de entradas.

Entre los nombres confirmados figuran Laura Pausini, Silvestre Dangond, Reik, Farruko, La Ley, Gondwana, Pablo Alborán, Jihyo, Arcángel y la banda argentina Damas Gratis, que cerrará el festival. La programación combina rock, pop, música romántica, reggae, reguetón, vallenato, cumbia y K-pop, según el detalle difundido por la organización.

Anuncio oficial

La presentación estuvo encabezada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto a la conductora Karen Doggenweiler, desde el Palacio Vergara y durante el programa Mucho Gusto del canal chileno Mega. Ripamonti sostuvo que la grilla del festival debe reunir distintos estilos y figuras internacionales, y vinculó el evento con el turismo, el comercio y la generación de empleo. Esa referencia forma parte de la valoración institucional del municipio sobre el impacto económico del certamen.

Fechas y figuras centrales

La apertura del 22 de febrero estará a cargo de Laura Pausini, cantante italiana con más de tres décadas de trayectoria y 75 millones de discos vendidos, según la información difundida en el anuncio. Esa misma noche actuará Silvestre Dangond, artista colombiano del vallenato y ganador de cuatro premios Latin Grammy. El 23 de febrero se presentará Reik y el cierre quedará en manos de Farruko. El 25 de febrero, La Ley volverá al escenario con Beto Cuevas, mientras que Gondwana compartirá jornada con Quique Neira, quien dejó la agrupación en 2003.

Venta de entradas y transmisiones

La preventa para clientes de Caja Los Andes y Entel comenzará el martes 1 de diciembre a las 11, y la venta general se habilitará el jueves 3 de diciembre a las 12, a través de PuntoTicket. La organización indicó además que en los próximos días se darán a conocer los artistas del miércoles 24 de febrero y los comediantes que participarán de las seis jornadas. El festival será transmitido por Mega en Chile y estará disponible para toda Latinoamérica a través de Disney+.