Santiago Maratea presentó la Fundación Lápiz y detalló un esquema de aportes mensuales. Dijo que quiere vivir de ese proyecto y estimó ingresos anuales para su parte.

Santiago Maratea presentó un nuevo proyecto personal a través de la Fundación Lápiz, con la que busca canalizar colectas solidarias bajo un esquema de membresías anuales. En un video difundido en la nueva cuenta de Instagram de la entidad, explicó que los fondos se destinarán a obras benéficas y que él recibirá un monto fijo por su trabajo en la iniciativa.

La presentación se conoció 24 horas después de que cerrara su cuenta personal de Instagram, donde tenía tres millones y medio de seguidores. Allí, Maratea sostuvo: “Hoy arranca, hoy le damos nacimiento a esta fundación”, y precisó que los ejes iniciales serán salud infantil, educación y la creación de un comedor comunitario. Según dijo, cada tema tendrá luego un video específico para ampliar el alcance de la propuesta.

Esquema de financiamiento

El sistema que propuso mantiene la lógica de sus colectas anteriores, pero bajo el paraguas de una fundación. Planteó aportes mensuales fijos “como si fuese una membresía”, con un valor de 3.000 pesos por mes, equivalente a 36.000 pesos por año. También aclaró que el dinero que recibiría no dependería del monto aportado por cada persona: “No es que cobro un porcentaje de lo que pongas”.

En ese esquema, afirmó que se quedaría con 3.000 pesos por cada miembro al año, es decir, unos 250 pesos por mes. Según su cálculo, si la fundación alcanzara 200.000 personas, su ingreso anual sería de 600.000.000 de pesos. El video no detalló cómo se instrumentaría ese cobro en la práctica ni cuáles serían los mecanismos administrativos de la entidad.

Rol de marcas y objetivos

Maratea también anticipó que buscará sumar marcas y agencias con promociones y descuentos para los miembros. Mencionó como ejemplos supermercados, cines, ropa, belleza, veterinaria, alimentos, autos, viajes y hoteles. “Si yo consigo que para los miembros de la fundación puedan tener en un supermercado 15% de descuento los jueves, vos tenés otro incentivo para ayudar que no es solamente moral”, dijo en el video.

Además, explicó que su objetivo es que los aportantes terminen obteniendo más beneficios que pérdidas por contribuir. Sobre el nombre de la entidad, señaló que surge del texto de economía “Yo, el lápiz”, al que asocia con el conocimiento disperso, la cooperación espontánea y el sistema de incentivos. También indicó que estudia economía y que la empatía, según su criterio, sirve para identificar problemas pero no para resolverlos.

Como parte de la nueva etapa, anunció un podcast con especialistas en salud infantil, directores de hospitales y escuelas, trabajadores sociales, agencias de marketing, directores de fundaciones, un economista y una persona vinculada con inteligencia artificial. Según dijo, la intención es convertir a Fundación Lápiz en “la más grande del país”.