Wanda Nara denunció públicamente a Mauro Icardi por presuntamente pagar cuentas falsas para difundir publicaciones en su contra en redes sociales. La acusación fue difundida este lunes en su perfil de X, donde vinculó esos posteos con una causa judicial. Según su versión, cada mensaje nuevo queda incorporado al expediente con el número de IP de cada dispositivo, es decir, la identificación técnica de conexión de cada equipo.

En su descargo, Nara sostuvo: “Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ayudando”. También afirmó: “Las cuentas bots pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje”. La empresaria de cosméticos agregó que Icardi “gasta en bots hace dos años” y señaló: “Invente lo que quiera, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también”.

Antecedentes del conflicto El mensaje se inscribe en una secuencia de cruces públicos entre Nara, Icardi y la China Suárez. En otro posteo, la conductora aseguró que el futbolista habría estado detrás de las últimas publicaciones de la actriz y escribió: “Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere. Ayudalo”.

Según ese planteo, Icardi habría utilizado las redes sociales de su actual pareja para enviar indirectas, aunque esa afirmación no fue acompañada en el texto por una confirmación independiente. Nara también le pidió a Suárez que “lo ayud[e]”, en el marco de una disputa que, de acuerdo con lo publicado, se intensificó después de la filtración de un video de una discusión entre ambas en Nordelta. Desde entonces, las tres partes involucradas utilizaron sus redes para intercambiar acusaciones y respuestas.

Sin respuesta pública Hasta el momento de la publicación, Mauro Icardi no había emitido una respuesta pública a la acusación. El contenido difundido por Nara no precisó ante qué fuero o tribunal se tramita la causa mencionada ni detalló si existe una presentación formal vinculada específicamente con la presunta violencia digital. La evolución del conflicto quedará atada a eventuales nuevas publicaciones, a la eventual respuesta de Icardi y al avance de las actuaciones que Nara dice haber impulsado.