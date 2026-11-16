El productor fue hospitalizado el martes 10 de noviembre en el Sanatorio de la Trinidad. Su entorno mantiene hermetismo sobre el diagnóstico.

El productor Norberto Marcos permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad desde el martes 10 de noviembre y, según lo informado en programas de televisión, pasó por terapia intensiva. La evolución de su cuadro no fue precisada por su entorno, que mantiene hermetismo sobre el diagnóstico.

Los datos difundidos La conductora Marcela Tauro, en Infama por América TV, sostuvo que “me están pasando a terapia intensiva” y agregó que la situación era “preocupante”. También señaló que la internación se produjo después de una reunión vinculada a la reconciliación entre Fátima Florez y Norberto Marcos, en la que participó Jacobo como intermediario. En paralelo, el movilero Oliver Quiroz afirmó que Marcos estaba en la sede de Palermo y que había sido observado por fiebre y dolor corporal.

Hermetismo sobre el diagnóstico Quiroz también indicó que hubo análisis médicos y que el paciente permaneció en observación. Según su relato al aire, a Marcos “le habrían encontrado agua en un pulmón, que sería en el derecho”, aunque esa información no fue confirmada oficialmente. El mismo periodista remarcó que había “mucho hermetismo” en torno a la salud del productor y que el equipo periodístico trataba de ser cuidadoso con los datos difundidos.

Antecedentes de la internación Desde Primicias Ya se informó que la internación en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo fue confirmada por la mañana y que el ingreso respondió a “fuertes dolores de estómago” que venía padeciendo desde tres días antes. Ese medio agregó que Marcos fue sometido a distintos estudios para determinar su cuadro clínico. La combinación de versiones periodísticas muestra que, al menos hasta ahora, no hubo un parte médico público que precise el diagnóstico ni el alcance de la complicación.

Qué sigue La situación médica de Norberto Marcos continúa bajo evaluación en Palermo, a la espera de nuevos resultados de estudios y de una eventual comunicación oficial de su entorno. Por el momento, la información disponible se limita a los reportes emitidos en televisión y a la confirmación de que sigue internado desde el martes 10 de noviembre.