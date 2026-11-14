La madre de Wanda Nara reaccionó al video difundido en las últimas horas y apuntó contra la actriz en televisión. El episodio se suma a la denuncia por amenazas que podría avanzar.

La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, cuestionó este viernes a María Eugenia Suárez al aire de LAM (América) luego de la difusión de un video en el que se escucha a la empresaria amenazando a la actriz. La intervención pública se produjo en medio de un nuevo capítulo del conflicto entre ambas figuras, con derivaciones mediáticas y judiciales. Según lo expuesto en el programa, la reacción de Colosimo estuvo motivada por el contenido de esas imágenes. En ese marco, utilizó un insulto dirigido a Suárez.

Antecedente del conflicto El cruce actual tiene como antecedente la separación y las tensiones previas entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia Suárez. El texto recuerda que en octubre de 2021 Wanda ya había utilizado la misma palabra cuando descubrió que su esposo se había visto con la actriz en un hotel de París, mientras ella estaba en la Semana de la Moda en Milán. Esa referencia fue incorporada al debate televisivo como antecedente de la disputa que volvió a quedar expuesta en las últimas horas.

Las expresiones difundidas En el material reproducido por la señal, se consignó que Wanda le dijo a Suárez: “Muerta de hambre, prostituta. Sos una neg... de mie... que está acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos”. El contenido fue presentado como parte de un episodio ocurrido el viernes en “la casa de los sueños”, según la versión citada en la emisión. El video generó una nueva instancia de exposición pública del conflicto y abrió la posibilidad de una presentación judicial por amenazas.

Posible derivación judicial De acuerdo con lo informado en el programa, María Eugenia Suárez denunciará a Wanda Nara por amenazas. En paralelo, la nota televisiva indicó que la situación se agravó después de que la hija mayor de Mauro Icardi llamara a su madre y a Martín Migueles para que fueran a buscarla. Ese episodio terminó con una denuncia por lesiones contra el futbolista, quien también habría sido amenazado por el novio de su exmujer, según la misma fuente televisiva.

Lo que sigue En diálogo con Marina Calabró, Wanda Nara sostuvo que atacó a la actriz porque se metió con sus hijos y afirmó: “Es la reacción de una madre desesperada. No me pude controlar”. Con esa declaración, la empresaria buscó justificar su reacción en un contexto de máxima tensión familiar. La eventual denuncia de Suárez y el expediente por lesiones contra Icardi aparecen ahora como los dos frentes a seguir en las próximas horas.