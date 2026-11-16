Fénix Entertainment confirmó una nueva etapa latinoamericana de la gira de Shakira. El itinerario incluye seis países, pero aún no tiene fechas ni recintos definidos.

La cantante colombiana Shakira volverá a Venezuela después de 16 años de ausencia, en el marco de una nueva etapa latinoamericana de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour".

La confirmación fue difundida por Fénix Entertainment a través de sus redes sociales, donde publicó: "Hay una loba suelta y tiene destino: Venezuela". Según el anuncio oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el tramo regional del espectáculo se desarrollará durante el próximo año.

Además de Venezuela, la comunicación de la productora incluye otros cinco destinos de América Latina: Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá. Con esa ampliación, la gira sumará plazas de Sudamérica y Centroamérica que no habían quedado contempladas en las primeras etapas del tour.

Fechas pendientes

Por ahora, la información oficial se limita a la confirmación de los países incluidos en el itinerario. Restan definirse el calendario exacto de presentaciones, las ciudades, los recintos, el valor de las entradas y las plataformas habilitadas para la venta de tickets. Ese punto es central para evaluar el alcance comercial de la gira en cada mercado.

Antecedente reciente

La expansión por América Latina llega después de su paso por Madrid, donde ofreció una residencia de conciertos multitudinarios que, según el texto difundido, convocó a cientos de miles de espectadores durante varias semanas. En ese marco, el predio fue rebautizado para la ocasión como "Estadio Shakira".

La confirmación del regreso a Venezuela deja pendiente la publicación del cronograma definitivo y de las condiciones de venta, dos variables que suelen definir la demanda, la capacidad de los recintos y la magnitud del operativo de producción. Hasta entonces, el anuncio oficial solo establece los países que integrarán la nueva etapa del tour.