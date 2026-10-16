El hijo de Carlos Menem fue relacionado con Karen Blau , aunque ninguno confirmó el vínculo. Cecilia Bolocco reaccionó con humor y aludió a su propia historia.

Máximo Menem Bolocco estaría iniciando un vínculo sentimental con Karen Blau, diseñadora y empresaria chilena de 34 años. La versión tomó fuerza después de que el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco compartiera en sus redes sociales fotografías de una escapada a Valparaíso junto a la empresaria. Hasta ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente un noviazgo.

Quién es Karen Blau

Karen Blau trabaja en diseño y en el mundo empresarial dentro de la industria de la moda. En Chile también es conocida por su participación en El discípulo del chef, el reality gastronómico emitido por Chilevisión. Según lo publicado, la empresaria está enfocada en una nueva colección de indumentaria confeccionada en Perú con algodón pima, una fibra reconocida por su calidad y suavidad.

Consultada por el diario chileno Las Últimas Noticias sobre su situación sentimental, Blau evitó confirmar la relación. “Esto forma parte de mi vida privada y no quiero exponer nada, solo te puedo decir que estoy feliz diseñando y a full con nuevos proyectos que pronto saldrán”, dijo. En la misma línea, agregó: “En el plano personal estoy tranquila y feliz”.

La respuesta de Cecilia Bolocco

La diferencia de edad entre Máximo y Karen también llegó a la prensa chilena durante el estreno del programa Vértigo. Allí, Cecilia Bolocco fue consultada por el vínculo y respondió con una frase que remitió a su historia con Carlos Menem: “Sí, ella es mayor. Yo creo que esto es genético, lo que se hereda no se hurta”.

La comparación tiene un antecedente concreto: en 2001, Cecilia se casó con el entonces presidente argentino, cuando ella tenía 36 años y él 70. Más allá de esa referencia, la conductora sostuvo que prioriza el presente de su hijo y cómo lo ve atravesar este momento. “Solo siento una gran emoción de ver a mi niño feliz. Lo veo en paz, lo veo tranquilo. Al final, la edad es un número”, expresó.

Por ahora, el vínculo entre Máximo Menem y Karen Blau permanece en el terreno de las versiones. La única información confirmada públicamente es la publicación de imágenes en Valparaíso y las declaraciones de Blau y Bolocco, ambas sin ratificar una relación sentimental.