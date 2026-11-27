La Fiscalía pidió elevar a juicio la causa contra el cantante por presunta portación ilegal de arma. También solicitó desvincular a su primo por falta de pruebas.

La situación judicial de Callejero Fino sumó un nuevo avance en la causa por presunta portación ilegal de arma de fuego, expediente que tramita en el Departamento Judicial de San Isidro. La Fiscalía pidió que el músico sea llevado a juicio oral mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria, una medida concedida por una magistrada de San Isidro.

El requerimiento fue formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal luego de analizar las pruebas reunidas durante la instrucción. Según la información difundida por C5N, el mismo dictamen incluyó el pedido de sobreseimiento para un primo del cantante que también había quedado bajo investigación por el episodio. La decisión final quedará en manos del juzgado interviniente, que deberá resolver si habilita el debate oral y si desvincula al familiar del expediente.

El origen del caso

La investigación se inició tras un procedimiento policial en Villa La Ñata, partido de Tigre, cuando Callejero Fino circulaba junto con su primo en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente y fueron interceptados en un control vehicular. Durante la requisa, los efectivos hallaron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada y municiones. A partir de ese hallazgo, se abrió una causa para determinar quién tenía el control del arma y las responsabilidades de quienes viajaban en el vehículo.

El cantante negó ser el propietario de la pistola cuando compareció ante la Justicia, pero la Fiscalía consideró que existían elementos para avanzar hacia un debate oral por el delito de portación ilegal de arma. El pedido de elevación a juicio no implica una condena ni define culpabilidad, sino que deja en manos del tribunal la evaluación de si la prueba reunida alcanza para abrir el proceso oral y público.

Prisión domiciliaria y antecedentes

Mientras se define el futuro procesal del expediente, el músico permanece bajo arresto domiciliario. El texto difundido por C5N señala además que esa situación se da en un contexto de antecedentes penales computables al momento de recibir el beneficio. En paralelo, la defensa volvió a poner el foco en la actividad artística del cantante durante ese período, luego de la grabación de un videoclip en la vivienda donde cumple la medida.

Ese material generó cuestionamientos por la concurrencia de más de 100 personas en la casa, además de la presencia de La Joaqui. Frente a las críticas, el abogado Diego Storto sostuvo ante C5N que el artista estaba trabajando y que no había incumplido restricciones. “Yo estoy contento con las imágenes. Callejero Fino está haciendo música, que es lo que él hace. Está trabajando en su estudio. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando. Salió de la cárcel, está en su casa, está generando trabajo. De él viven un montón de familias”, afirmó.

El letrado también señaló que en el video no se observaban armas ni bebidas alcohólicas y precisó las limitaciones que debe respetar su defendido: “No puede irse de su casa, no puede consumir alcohol ni cometer delitos”. Además, adelantó que buscarán autorización para organizar un festival a beneficio y gestionar un permiso para que el músico vuelva a presentarse en vivo. La causa, mientras tanto, queda a la espera de la resolución judicial sobre el pedido de elevación a juicio y el sobreseimiento solicitado para el primo del artista.