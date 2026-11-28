El periodista suspendió su viaje a Miami para los Martín Fierro Latino. Quedó en observación en el Sanatorio de la Trinidad.

El periodista Luis Ventura, titular de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), sufrió una descompensación cuando se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza y fue hospitalizado, por lo que suspendió su viaje a Estados Unidos.

Según informó Nicolás Peralta al aire de SQP (América TV), el episodio ocurrió después de que Ventura terminara su emisión en Radio del Plata. Su socio, Rinaldi, lo había pasado a buscar para trasladarlo hacia Ezeiza, pero en el trayecto comenzó a sentirse mal y se canceló el vuelo. Peralta precisó en el ciclo que el periodista “se descompuso camino a Ezeiza” y que “no va a viajar a Miami”.

El destino previsto era Miami, donde Ventura tenía previsto participar de una nueva edición de los Premios Martín Fierro Latino, cuya ceremonia está anunciada para este domingo. La suspensión del viaje dejó sin efecto su presencia en esa actividad y trasladó la atención a su estado de salud inmediato.

Antecedentes recientes

La internación volvió a poner en foco el desgaste físico que, según el material difundido, Ventura viene arrastrando en los últimos meses. En ese período habría atravesado cuadros de estrés, picos de presión arterial y episodios de agotamiento vinculados a una rutina que combina la conducción radial, su participación como panelista en televisión, la dirección técnica en el fútbol de ascenso y la organización de distintas ceremonias de los Martín Fierro.

El texto también recuerda que no es la primera vez que su salud obliga a una pausa imprevista. En años anteriores, Ventura ya había requerido atención médica e internaciones preventivas por cuadros hipertensivos, problemas renales y agotamiento físico general, situaciones que motivaron pedidos de su entorno familiar y laboral para que redujera el ritmo de actividades.

Por el momento, Ventura permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad bajo observación médica. La variable a seguir es su evolución clínica y la eventual reprogramación de sus compromisos, en particular la ceremonia de los Martín Fierro Latino.