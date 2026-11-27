El espectáculo subirá a escena en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario el 11 de diciembre a las 21:30 . Reúne música, danza, narraciones e imágenes inspiradas en la película Sur (1988).

El espectáculo “SUR, tangos para llevar en el corazón” se presentará el 11 de diciembre a las 21:30 en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. La propuesta parte de una idea del músico Juan José Olguin, que cumple las funciones de director, arreglador y bandoneonista. El montaje reúne música, danza, narraciones e imágenes en torno a la película Sur (1988), de Fernando “Pino” Solanas.

La obra convoca a Ricardo Bazzetti, Gabriela Zunino y Eduardo Márquez en canto; Mariana Montañez en piano; Pablo Grosman en violín; Hugo Figueroa en guitarras; y Diego Oliver en contrabajo. También participa el Cuarteto de Guitarras integrado por Martín Valdez, Silvana Poblete, Cristian Fiol y Rodrigo Pérez, junto con Eliana Villarruel y Luciano Castro como bailarines, y Susana Lage como escritora. La puesta se completa con Carlos Villaplana en sonido y Emi Voiro en iluminación.

Una puesta con base en la película

Según la información difundida, el espectáculo recrea escenas y climas de Sur a través de arreglos originales y nuevas versiones de piezas compuestas por Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, Mariano Mores, Virgilio Expósito y Aníbal Sampayo. Las letras fueron escritas por Homero Expósito, Fernando Solanas, Enrique Cadícamo, Cátulo Castillo, Homero Manzi, José María Contursi y Alfredo Zitarrosa. Los textos que se escucharán, de producción original de Susana Lage, funcionarán como hilo conductor del espectáculo.

La propuesta también incorpora coreografías de los bailarines y un trabajo visual basado en iluminación y proyecciones. El repertorio anunciado incluye obras como Regreso al Amor, Sur, Vuelvo al Sur, Los Sueños, La última Curda, Garúa, María, Naranjo en Flor, Tristeza y Separación, Vea Patrón, Milonga del Tartamudo, Nocturno a mi Barrio, Cristal y El Corazón al Sur. La selección confirma que el eje artístico está puesto en el tango y en sus distintas variantes interpretativas.

Trayectoria del proyecto

Concertango es el grupo creado por Juan José Olguin para presentar tangos en versiones de concierto. Según el material difundido, en 2021 produjo Homenaje al Bandoneón en la Sala Auditorium del Teatro Bicentenario; desde 2022 sumó otros músicos y presentó Concertango en el Auditorio Juan Victoria, con el estreno de La Camorra I de Astor Piazzolla. En 2023 estrenó la obra completa y se presentó en el Auditorio Juan Victoria, el Teatro Sarmiento y el Centro Polivalente de Arte.

En 2024 el grupo estrenó Amor a Mores en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario y Reunión Cumbre de Astor Piazzolla en San Juan. En 2025 repuso Amor a Mores en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y en 2026 anunció una nueva versión de esa obra en el Teatro Sarmiento. Ese recorrido ubica la nueva presentación dentro de una línea de trabajo sostenida en la escena local, con repertorio tanguero y formatos de cámara.

Antecedentes y perfiles

El material de difusión también repasa antecedentes de varios integrantes. Juan José Olguin nació en Olavarría, Buenos Aires, y retomó el bandoneón en 2012 tras una extensa trayectoria como guitarrista. Ricardo Bazzetti trabajó durante 17 años en Los Indianos y desarrolló presentaciones como solista en tango en Buenos Aires y en giras por Chile. Mariana Montañez fue premiada en concursos nacionales e internacionales y se graduó recientemente en el Profesorado Universitario en Música en la UNSJ, mientras que Pablo Grosman se formó en Jerusalén y desde 2010 es concertino de la Camerata San Juan.

También se detallan trayectorias de Hugo Figueroa, Diego Oliver, Gabriela Zunino, Eduardo Márquez, Martín Valdez, Cristian Fiol, Rodrigo Pérez, Silvana Poblete, Eliana Villarruel, Luciano Castro y Susana Lage. En conjunto, el elenco combina perfiles formados en la Universidad Nacional de San Juan, experiencia en escenarios locales y participación en festivales nacionales e internacionales. La función del 11 de diciembre será una nueva instancia para ese recorrido artístico, con el Teatro del Bicentenario como sede y el tango como eje central.