Una discusión iniciada por un comentario de Mica Viciconte en el stream de Telefe derivó en un cruce en vivo con Yanina Latorre, conductora de SQP y columnista de El Observador. La tensión se activó tras una comparación que Viciconte había hecho entre Latorre y Maru Botana, y terminó con reproches mutuos al aire. El episodio quedó expuesto en dos plataformas distintas y volvió a mostrar el nivel de confrontación entre ambas. En ese marco, la propia Viciconte llamó telefónicamente al programa para responderle a Latorre.

El origen del cruce comenzó cuando Latorre reaccionó a la consulta de Viciconte y sostuvo: “Esta chica, otra obsesionada conmigo, me tiene podrida. Le voy a enseñar a Mica Viciconte lo que se llama la palabra objetividad, que se ve que no la entiende”. Luego agregó: “¡Sos muy boluda, Mica Viciconte! Que vos me odies me eleva todavía más. A donde yo llegué no se llega mintiendo”. En el mismo descargo, vinculó el enojo de Viciconte con sus opiniones sobre la relación de Fabián Cubero con Nicole Neumann. “El problema es que no te gusta cuando yo opino de tu vida con Fabián Cubero contra Nicole Neumann, porque siempre me pongo del lado de Nicole porque ustedes se comportan mal”, afirmó.

Después de escuchar esas expresiones en El Observador, Viciconte se comunicó con La Jugada, el stream de Telefe, y tomó la palabra al aire. “Yanina, te lo voy a decir: ¿sabés lo que me pasa con vos? Cuando te cruzo en la calle o en algún evento me parecés copada, pero cuando te veo en la televisión te detesto, me generás un poco de rechazo”, dijo. La frase dejó planteada una diferencia entre el trato personal y la exposición pública de Latorre. El intercambio se produjo en directo y sin intermediación de terceros.

Respuesta en vivo Latorre contestó sin desmarcarse del tono del ida y vuelta: “A mí me pasa lo mismo con vos”. Luego buscó bajar la tensión y valoró que ambas pudieran expresarse sin que el cruce derivara en una pelea mayor. “Me gusta que podamos hablar con humor”, señaló. La conductora también relativizó la discusión al poner en duda que la agresividad que muestra en cámara sea una construcción ajena a su personalidad.

Viciconte aprovechó ese tramo para preguntarle si su perfil televisivo era una actuación o una forma de ser. “¿Vos decís que sos un personaje o sos así de jodida de verdad?”, consultó. Latorre respondió: “No, no soy jodida, al contrario. Pero no quiero arruinar mi personaje televisivo”. El cierre dejó asentado que el conflicto no pasó por una instancia formal ni judicial, sino por una disputa mediática entre figuras de la televisión y el streaming. Por ahora, el dato verificable es que el intercambio quedó registrado en el aire de Telefe y en las declaraciones de El Observador.