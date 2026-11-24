El actor volverá a interpretar a Kevin McCallister en un proyecto en desarrollo de 20th Century Studios y Disney. El guion está a cargo de Seth Rogen y Evan Goldberg, sin fecha de rodaje confirmada.

El actor Macaulay Culkin prepara su regreso como Kevin McCallister en una nueva entrega de “Mi pobre angelito”, un proyecto que se encuentra en etapa inicial de desarrollo bajo el sello de 20th Century Studios y Disney. La iniciativa retoma a un personaje que quedó asociado al cine navideño desde el estreno de la saga original. Según el material difundido, la idea surgió del propio Culkin, que desde hace tiempo buscaba recuperar ese papel. Por ahora, no se informaron definiciones sobre elenco completo ni sobre el inicio del rodaje.

Nuevo giro narrativo

La trama prevista modifica el eje de la historia original: esta vez, Kevin será un padre viudo o divorciado, con exceso de trabajo, que deberá enfrentar las trampas de su propio hijo. Ese cambio coloca al personaje en el lugar opuesto al que ocupó en las películas previas, cuando era él quien defendía la casa de intrusos. El nuevo argumento todavía no cuenta con una versión final pública, pero el planteo ya marca una continuidad directa con la franquicia. El proyecto apunta a sostener la referencia al universo original sin repetir exactamente su esquema.

Guion y proyección

El guion está en manos de Seth Rogen y Evan Goldberg, que trabajan junto al protagonista en el desarrollo de la película. No hay confirmación oficial sobre el resto del elenco ni una fecha concreta de filmación. Las primeras estimaciones mencionadas en el texto ubican un posible estreno hacia fines de 2028. Hasta entonces, el proyecto sigue en una fase preliminar y sin calendario cerrado de producción.

Antecedente de la saga

“Mi pobre angelito” se convirtió en una de las franquicias más reconocidas del cine familiar y navideño, con Macaulay Culkin como su figura central. El regreso del actor al personaje reabre una marca que atravesó más de tres décadas de circulación en televisión, plataformas y reestrenos. En este caso, la novedad no pasa por una continuación inmediata de la historia original, sino por una relectura del personaje desde otra etapa de su vida. La evolución del proyecto dependerá de la definición del elenco, el cierre del guion y la puesta en marcha del rodaje.