El actor fue abordado por simpatizantes xeneizes en el Microcentro porteño mientras salía del teatro. Dijo que lo tomó como parte del folclore futbolero.

El sábado, en medio de los festejos de los hinchas de Boca en el Microcentro por la obtención de la Copa Sudamericana, una multitud se dirigió al Teatro Metropolitan con el objetivo de burlarse de Guillermo Francella, reconocido simpatizante de Racing, que se presentaba por la tarde con la obra Desde el jardín.

Lejos de enojarse, el actor acompañó la situación con una sonrisa, saludó a los presentes y hasta los aplaudió. Más tarde, un cronista de Infama (América) lo buscó para conocer su versión y él sostuvo que incluso había disfrutado el ida y vuelta. “Lo de los hinchas de Boca me divirtió mucho. Es el folclore del fútbol. No me sorprendió porque los chicos del teatro ya me venían diciendo que había muchísima gente en la puerta y que venían cantando en contra de Racing”, explicó.

La reacción Francella agregó que el episodio se dio con “mucha gente, muy buena energía” y lo definió como “el verdugueo del fútbol, pero con mucho amor”. También respondió con ironía cuando el periodista le comentó que algunos hinchas habían llegado a decir “Guillermo es hincha de Boca”: “Sí, justo yo...”.

Los cánticos Entre los cánticos que se escucharon en la puerta del teatro estuvieron “¡Racing botón!” y otras chicanas vinculadas a Homo Argentum, la película que protagonizó. El video del momento circuló en redes sociales y generó comentarios por la predisposición del actor frente a las cargadas.

El episodio se produjo durante una jornada marcada por los festejos xeneizes en el centro porteño y quedó asociado a la presencia de Francella en una función teatral. Por el momento, el dato relevante es que el actor relativizó el cruce y lo ubicó dentro del clima habitual de las rivalidades futboleras.