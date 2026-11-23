La conductora habló del estado de su abuela, de 99 años, mientras la reemplaza en televisión. También relató una anécdota familiar en Buenos Aires.

Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand mientras permanece al frente de sus programas televisivos durante su ausencia. Durante la emisión de este sábado, la actriz habló sobre el vínculo que mantiene con su abuela y se refirió a su presente. Según publicó La 100, la conductora de 99 años sigue de cerca sus presentaciones y se mantiene al tanto de lo que ocurre en las mesas.

Consultada por las devoluciones que recibe después de cada programa, Juana Viale explicó que Mirtha Legrand está pendiente de las conversaciones y del desempeño de los invitados. “No me corrige, pero dice que estuvo buena la mesa. Que cómo charlamos, siempre muy atenta”, afirmó. La observación confirma que, aun fuera de cámara, la conductora continúa vinculada al ciclo y sigue sus emisiones con atención.

Anécdota familiar La nieta de Mirtha Legrand también relató una situación cotidiana que provocó risas durante la charla. Dijo que estaba realizando una actividad en la puerta de su casa cuando vio pasar a su madre, Marcela Tinayre, y a su abuela, que habían salido a pasear por Buenos Aires. “Yo no vivo en Capital, vivo lejos”, explicó antes de describir el recorrido con una comparación informal: “Como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia”.

La última aparición pública de Mirtha Legrand había sido a fines de octubre, después de recibir el alta médica el 6 de ese mes. La conductora había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. Tras su recuperación, volvió a participar de encuentros sociales y estuvo presente en el festejo de cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque.

Reaparición pública En aquella celebración, Mirtha Legrand compartió una cena con familiares y allegados, entre ellos Juana Viale y Teté Coustarot. Las declaraciones de su nieta volvieron a poner el foco en su estado actual y en su continuidad fuera de la televisión, aunque con seguimiento permanente de sus programas. El dato relevante para seguir es que su última actividad pública conocida quedó asociada a su recuperación médica y a su presencia en reuniones familiares.