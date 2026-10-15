La denuncia mediática de Valentín Yankelevich contra su progenitor, Darío Giordano, derivó en una reacción vecinal en Chapadmalal, partido de General Pueyrredón. En Primicias Ya, la periodista Marina Calabró mostró mensajes intercambiados entre habitantes de la zona, donde se llamó a repudiar al exproductor y a su esposa, Miren Algañaraz. El episodio expuso el impacto social de la denuncia y trasladó el conflicto al barrio donde funciona un emprendimiento gastronómico de la pareja.

Calabró señaló que Giordano había apostado por un emprendimiento a pocos metros del mar y leyó expresiones difundidas en redes sociales, entre ellas: “Que la gente no vaya y le escrachen el boliche en repudio. Debería estar preso este HDP”. La difusión de esos mensajes dio cuenta de una organización espontánea entre vecinos, con eje en el rechazo a la presencia de la familia en la zona. El caso quedó así asociado no solo a la denuncia original, sino también a sus efectos sobre la actividad comercial del entorno.

Preocupación barrial

Desde Chapadmalal, el cronista de Primicias Ya habló con Virginia, una vecina que sostuvo que existe preocupación por la presencia de Giordano y su familia. “Hay muchas madres preocupadas en el barrio porque sus hijos quieren incursionar en la gastronomía y ellas dicen que son gente violenta. No quieren saber nada de que estén en el barrio, que es pacífico”, afirmó. Según su testimonio, el malestar se vinculó con la posibilidad de que jóvenes del lugar busquen empleo en el emprendimiento de la pareja.

La misma vecina indicó que los habitantes de la zona se organizaron para evitar que jóvenes de Chapadmalal concurran a entrevistas laborales con Giordano, porque “no quieren ser cómplices”. También sostuvo que presentarán firmas en la comisaría del barrio y en el municipio para pedir que la familia se retire de la zona. “Que vendan y se vayan del barrio porque no son para nada agradables”, dijo en el reportaje difundido por el portal.

Salida del barrio

Virginia agregó que la pareja ya estaría evaluando dejar Chapadmalal. Señaló que “pusieron el cartel de venta” y que “se habrían retirado ayer a la noche porque hoy está totalmente vacío”. En paralelo, el cronista Adrián Maucci confirmó que el emprendimiento de catering de Miren Algañaraz cerró sus redes y borró todo rastro en los buscadores. Esos movimientos alimentaron la versión de una salida del barrio, aunque en el material difundido no se aportaron confirmaciones oficiales sobre el destino de la familia.

En el cierre de la cobertura, una fuente citada en vivo por Damasia Ochoa indicó que Giordano, Algañaraz y su hijo partieron el martes al mediodía rumbo a Miami. A su vez, Marcela Coronal aseguró que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, “está al tanto del escrache” que organizan los vecinos. Con esos elementos, el caso quedó abierto a la evolución de la reacción barrial y a eventuales definiciones sobre la continuidad del emprendimiento en la zona.