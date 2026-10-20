La banda sanjuanina presentará su nueva etapa el 14 de noviembre en el Teatro Municipal Oscar Kümmel, en Rawson. El repertorio combinará clásicos y canciones nuevas.

Vándalis volverá a los escenarios sanjuaninos el 14 de noviembre en el Teatro Municipal Oscar Kümmel, en Rawson, con una formación renovada y canciones nuevas. La banda de rock pesado y hard rock, nacida en 1984, presentará oficialmente esta nueva etapa ante su público local.

El proyecto está encabezado por Roby Mondaca, fundador, cantante y compositor del grupo, acompañado por Fausto Ruiz en guitarra, Nicolás Vázquez en bajo y Dany Gómez en batería. Según la información difundida por la propia banda, la propuesta combinará algunos de los clásicos de su recorrido con material inédito. La intención declarada es renovar el sonido sin alterar la identidad musical construida desde sus comienzos.

Entre las nuevas composiciones figura “Nueva Era”, una canción que la banda presenta como parte de este relanzamiento artístico. El tema sintetiza, según el planteo del grupo, el espíritu de la etapa que ahora inicia. En ese marco, Vándalis busca sostener el vínculo con el público que siguió su trayectoria y, al mismo tiempo, ampliar su llegada a nuevas generaciones.

Trayectoria y continuidad

Con más de cuatro décadas de actividad, Vándalis ocupa un lugar dentro del desarrollo del rock pesado en San Juan. El regreso anunciado no implica una pausa completa de la historia del grupo, sino una reconfiguración de su formación y de su repertorio. La nueva presentación funcionará como punto de partida para medir la recepción de esta etapa entre sus seguidores y en la escena local. También permitirá observar cómo se articula el repertorio clásico con las canciones recientes.

Fecha y escenario

La cita está prevista para el 14 de noviembre en el Teatro Municipal Oscar Kümmel, en Rawson. Allí, la banda mostrará en vivo la formación integrada por Roby Mondaca, Fausto Ruiz, Nicolás Vázquez y Dany Gómez. La presentación marcará el inicio formal de esta nueva etapa, con el foco puesto en el repertorio que la banda decidió poner en escena para este regreso.