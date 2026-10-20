La idea surgió en una charla televisiva con Juana Viale. La conductora se recupera en su casa tras una internación por un cuadro respiratorio.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, propuso celebrar los 100 años de Mirtha Legrand en el estadio Mario Alberto Kempes. La sugerencia surgió durante su participación en La noche de Mirtha, el programa que conduce Juana Viale, en el marco de una charla sobre la salud de la conductora y el desarrollo de la provincia.

“Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes”, dijo Llaryora entre risas, en referencia al cumpleaños que Mirtha Legrand celebrará el próximo 23 de febrero. La conductora, de 99 años, permanece en su domicilio luego de haber recibido el alta médica tras una internación por un cuadro respiratorio. La propuesta no pasó de una intervención televisiva, pero instaló la posibilidad de una celebración pública de alto alcance.

La charla en el programa comenzó con referencias a Córdoba y a su capacidad para atraer inversiones. En ese contexto, el gobernador sostuvo: “Córdoba ha hecho cosas muy importantes, no todos tienen la capacidad y potencia de nuestra provincia. En el interior se vive mejor que en la capital”. Luego, el intercambio derivó hacia la evolución de la salud de Mirtha, a partir de la consulta de Juana Viale.

Juana Viale aseguró que su abuela mejora día a día. “Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó en el programa. Fue entonces cuando Llaryora lanzó la propuesta de realizar el festejo en el estadio cordobés, mientras la conductora respondió con otra frase que dejó abierta la posibilidad de una visita: “Córdoba, allá vamos”.

Recuperación médica de Mirtha Legrand recibió el alta médica el 6 de octubre, después de permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía. Según el parte difundido ese día por el centro de salud, había ingresado para realizarse estudios, recibir tratamiento y quedar bajo control médico. Desde entonces, continúa la recuperación en su casa.

La conductora había sido internada inicialmente el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial y recibió el alta el día 13. Sin embargo, cinco días después debió regresar al centro médico, donde quedó nuevamente internada tras pasar por la guardia. En abril, además, había atravesado un cuadro gripal que derivó en bronquitis y la obligó a interrumpir durante algunos días su actividad laboral. El seguimiento de su evolución médica y la definición de eventuales celebraciones por su centenario quedan sujetos a su recuperación y a la organización que eventualmente se disponga.