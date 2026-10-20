La Asociación Argentina de Actores informó su fallecimiento este martes 20 de octubre. Tenía más de 60 años de trayectoria y en 2018 recibió un Martín Fierro por Sandro de América.

La Asociación Argentina de Actores informó este martes 20 de octubre la muerte de Antonio Grimau, actor con más de 60 años de trayectoria en teatro, cine y televisión. La entidad despidió al artista y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas. Su fallecimiento cierra una carrera que dejó presencia sostenida en la ficción argentina durante varias décadas.

Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, Lanús, su nombre real era Antonio Rebolini. Inició su vínculo con la actuación a los 16 años, cuando se presentó a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin, en el barrio porteño de Almagro. Desde entonces desarrolló un recorrido artístico extendido y estuvo afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1970.

Teatro y escena En el teatro, Grimau participó en obras de distintos géneros y se destacó en Los invertidos, de José González Castillo, que protagonizó en 1990 bajo la dirección de Alberto Ure, junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros, en una producción del Teatro San Martín. También integró elencos de Yepeto, El precio, El avaro, Hamlet, La gata sobre el tejado de zinc caliente, Filomena Marturano y Rotos de amor. En 2026 formó parte de Vamo’ los pibes, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

Televisión y cine En televisión, su rostro quedó asociado a ficciones como Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador, Por siempre mujercitas, Poliladron, Padre Coraje, Soy gitano, Valientes, Herederos de una venganza y Solamente vos. En cine, participó en títulos como La Mary, Caballos salvajes, Los orilleros, El hombre de arena y Nada por perder. Su versatilidad le permitió alternar entre papeles de galán y personajes dramáticos a lo largo de su carrera.

El papel de Sandro Uno de los puntos más reconocidos de su trayectoria llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez, conocido como Sandro, en su etapa adulta en la miniserie Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano. Por esa actuación recibió el Premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie. En 2005, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, distinción que reconoció su aporte al espectáculo nacional.

Con su muerte, el teatro, el cine y la televisión argentinos pierden a un intérprete de presencia prolongada en la escena local. La comunicación oficial de la Asociación Argentina de Actores marcó el cierre de una carrera que comenzó en la adolescencia y que se extendió por más de seis décadas. Su legado quedó ligado a producciones que forman parte de la memoria de varias generaciones. La entidad no informó, hasta el momento, otros datos sobre el sepelio o actos de despedida.