La conductora Susana Giménez se sumará al elenco de la segunda temporada de Menem, la serie original de Prime Video que reconstruye la vida y el recorrido político del expresidente Carlos Menem. La confirmación se conoció en las últimas horas y, según la producción, todavía no se informaron detalles sobre el personaje que interpretará ni sobre el peso que tendrá en la trama.

La serie continuará con Leonardo Sbaraglia en el papel del exmandatario y con Griselda Siciliani como Zulema Yoma. La nueva entrega se concentrará en la segunda presidencia de Menem, luego de la reelección concretada en 1995, y ampliará el relato sobre una etapa de fuerte centralidad política y mediática en la Argentina.

Antecedentes de la producción La primera temporada se estrenó el 9 de julio de 2025 después de una disputa judicial que había demorado su lanzamiento. Esa entrega repasó el ascenso del dirigente peronista a la primera magistratura en un contexto de crisis económica, con referencias a las privatizaciones, los intentos de dolarización y el impacto de los atentados terroristas de la década de 1990.

El elenco de la primera parte incluyó también a Juan Minujín, en el papel de Olegario Salas, además de Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Jorgelina Aruzzi, Cumelén Sanz, Martín Campilongo, Mónica Antonópulos y Agustín Sullivan. La dirección general estuvo a cargo de Ariel Winograd y Fernando Alcalde, bajo la órbita de Amazon Studios, que le dio a la producción un tratamiento de escala cinematográfica.

Estreno previsto La continuidad de la ficción está prevista para 2027 en Prime Video. La incorporación de Susana Giménez agrega un elemento de interés a una serie que ya había concentrado atención por su reconstrucción del vínculo entre poder político y espectáculo televisivo. Por ahora, la producción mantiene en reserva la caracterización del nuevo personaje y el lugar que ocupará en los episodios venideros.