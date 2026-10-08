La actriz avanzó en el reality de Telefe, pero se bajó para priorizar su trabajo en la cuarta temporada de En el Barro.

Valentina Pergolini dejó Popstars, el reality musical de Telefe, después de haber avanzado a una nueva instancia de la competencia. La decisión estuvo vinculada con el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada de En el Barro, según explicó la propia actriz.

La salida fue anticipada por la periodista Paula Varela en Lape Club Social, donde señaló que Pergolini acababa de terminar el rodaje de la tercera temporada de la serie carcelaria. Ese compromiso laboral le impedía sostener su continuidad en el certamen conducido por Nicolás Vázquez.

“Me dio mucha lástima tener que irme porque fue una rebuena experiencia”, dijo la hija de Mario Pergolini en diálogo con Primicias Ya. También afirmó: “Rebien, estuve en unos pocos días de grabación y el equipo era relindo”. La participante había superado una etapa previa con la interpretación de “Desafiando al destino”, de María Becerra.

Un recorrido breve en el certamen

En su audición, Pergolini se presentó con el número 2274 e interpretó “...Baby One More Time”, de Britney Spears. Esa presentación le permitió continuar en el proceso de selección y luego avanzar a una nueva instancia. En esa evaluación participaron Ángela Torres, Carlos “Charlie” García y Nicki Nicole, integrantes del jurado del programa.

Durante su paso por el reality, la actriz remarcó que buscaba construir un recorrido profesional propio. “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, expresó al despedirse. En la misma instancia, sostuvo: “Sé de la familia que vengo, pero siempre me gustó hacer mi propio camino y saber que si me gano algo, lo gano por quien soy y no por otra cosa”.

El programa y lo que sigue

La participación de Valentina Pergolini había generado atención desde las primeras emisiones de la nueva temporada de Popstars, que volvió a la pantalla de Telefe después de más de dos décadas. Aunque ya no forma parte de la competencia, la actriz dijo que sigue el programa y que espera conocer quiénes integrarán la banda que surgirá del ciclo.

“Estoy viendo el programa y quiero saber todo, ya está en la recta final y asumo que en estos meses ya se sabrá”, comentó. Su salida dejó abierta una continuidad laboral ya definida en En el Barro, cuya cuarta temporada comenzará a grabarse en el corto plazo, de acuerdo con lo que ella misma comunicó.