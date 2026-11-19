El empresario reside en Miami y tiene más de 25 años en inversiones. Su nombre trascendió tras una salida con Juliana Awada.

El nombre de Diego Canalda trascendió en las últimas horas a partir de su aparición junto a Juliana Awada en una salida registrada en Casa Palanti. La empresaria había negado haberlo conocido, pero la conductora Yanina Latorre mostró en su ciclo televisivo la primera imagen de ambos juntos. Hasta el momento, no está confirmado que exista una relación de pareja, aunque en torno a ambos se menciona un posible acercamiento.

Perfil profesional

Canalda es un asesor financiero y ejecutivo de inversiones con más de 25 años de trayectoria en el sector. Reside en Miami, Estados Unidos, desde hace años y se desempeña como Managing Director de inversiones en Stifel, en su oficina de Coral Gables. Antes pasó por firmas como Lehman Brothers, Barclays Wealth, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities y Raymond James.

Reconocimiento en el sector

Según su perfil público en LinkedIn, recibió una mención de Forbes dentro de la nómina Best-in-State Wealth Advisors, es decir, mejores asesores patrimoniales por estado. En esa red social escribió: “Es un honor para mí haber sido incluido en la lista de «Mejores asesores patrimoniales por estado» (Best-in-State Wealth Advisors) de Forbes para 2026. ¡Felicidades a todos mis colegas que también han sido reconocidos!”.

La referencia pública a Canalda quedó instalada tras la difusión de esa imagen y de los datos biográficos que circularon sobre su actividad profesional. Por ahora, el único elemento confirmado en el plano público es su vínculo circunstancial con la empresaria y su trayectoria en el negocio financiero. La evolución de esa relación no fue esclarecida por las partes y no hay una confirmación formal sobre un noviazgo.