El futbolista publicó una historia en Instagram y marcó la cuenta regresiva para su boda. El casamiento está previsto para el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz.

Este jueves 19 de noviembre, Rodrigo de Paul publicó en Instagram una historia en la que expresó la cuenta regresiva para su casamiento con Tini Stoessel. El mediocampista de la Selección Argentina acompañó la imagen con la frase: “En un mes me caso”. La publicación volvió a poner en agenda una boda cuya fecha ya había sido informada.

En la imagen compartida, De Paul aparecía sonriente, con gorra blanca y musculosa azul. La referencia temporal de “un mes” ubicó la celebración en el tramo final previo al enlace, en un contexto de exposición pública sostenida de la pareja. La novedad no alteró el dato central: el casamiento sigue previsto para el 19 de diciembre.

Fecha y lugar

Según lo informado, la boda será en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Esa localización ya había sido mencionada como sede del evento, por lo que la publicación funcionó como una confirmación indirecta de que el cronograma se mantiene. En paralelo, se indicó que la ceremonia tendría una puesta en escena pensada especialmente por la cantante.

Contexto de la celebración

La referencia a una producción diseñada por Tini Stoessel agrega una variable de interés sobre la organización del evento, aunque no se difundieron detalles adicionales en la publicación de De Paul. Por ahora, el dato verificable es la fecha y el lugar anunciados, junto con la cuenta regresiva que el futbolista exhibió en sus redes. Cualquier cambio en el cronograma dependerá de nuevas comunicaciones de los protagonistas o de su entorno cercano.