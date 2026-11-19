La Audiencia Nacional admitió parcialmente una querella por hechos de 2021 en Bahamas y República Dominicana. El cantante negó las acusaciones y la investigación seguirá con declaración de las denunciantes en 2027.

La Justicia española abrió una investigación penal contra Julio Iglesias, de 83 años, tras admitir parcialmente una querella presentada por dos exempleadas que lo acusan de presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante durante 2021, cuando trabajaban en sus propiedades de Bahamas y República Dominicana.

La decisión fue adoptada por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, quien consideró que los testimonios de las denunciantes y la documentación aportada alcanzan para iniciar el procedimiento. El magistrado aclaró, sin embargo, que la admisión de la querella no implica un pronunciamiento sobre la veracidad de los relatos ni sobre la eventual responsabilidad del artista.

Delitos investigados

El juez resolvió avanzar sobre posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. En cambio, rechazó abrir investigación por trata de personas y por vulneración de los derechos de los trabajadores, puntos que también habían sido incluidos en la presentación judicial. Las dos mujeres deberán comparecer ante la Justicia el 3 de febrero de 2027 para ratificar sus denuncias.

Las denunciantes, identificadas bajo los seudónimos Rebeca y Laura, trabajaron en las residencias del músico durante 2021 y relataron situaciones de presuntos abusos sexuales, controles sobre sus vidas personales, restricciones para salir de las viviendas y malos tratos. Una de ellas se desempeñaba como empleada doméstica y la otra como fisioterapeuta.

Antecedentes procesales

La causa avanzó después de que la Fiscalía española cambiara su criterio sobre la competencia para investigar hechos ocurridos fuera del país. En enero, el Ministerio Público había archivado las primeras actuaciones al entender que la Justicia española no tenía jurisdicción sobre los episodios denunciados. Luego, las exempleadas presentaron una nueva querella el 3 de septiembre ante la Audiencia Nacional, con el acompañamiento de la organización Women’s Link Worldwide.

En octubre, la Fiscalía sostuvo que existían condiciones legales para que España interviniera, debido a la nacionalidad del cantante y a las disposiciones que permiten investigar determinados delitos cometidos en el extranjero. En la causa también se incorporaron fotografías de lesiones físicas que, según la querella, serían compatibles con episodios de violencia. Iglesias rechazó públicamente las acusaciones y las calificó de “absolutamente falsas”, además de negar haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer.