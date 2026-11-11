El agua nunca dolió se estrena en San Juan entre el 13 y el 18 de noviembre. La producción fue filmada íntegramente en la provincia y ya agotó localidades.

La película El agua nunca dolió tendrá funciones abiertas al público en las salas de San Juan entre el 13 y el 18 de noviembre, con localidades agotadas en algunas proyecciones. La producción fue realizada íntegramente en la provincia y reúne actores locales y un equipo técnico con participación de trabajadores sanjuaninos y de otras jurisdicciones.

Producción local Celina Carrascosa, una de las protagonistas del film, contó en el programa Amanecidos, emitido por AM Mil20, que la película busca poner en pantalla una historia atravesada por la infancia, la superación y la identidad cultural sanjuanina. La actriz señaló además la importancia de que las producciones del interior del país tengan espacios de exhibición y reconocimiento. En ese marco, la obra se presenta como una apuesta al cine federal y al trabajo artístico y técnico local.

La trama La historia sigue a una niña de nueve años que sufre un accidente mientras anda a caballo. A partir de ese episodio debe permanecer un tiempo en silla de ruedas y atravesar un proceso de rehabilitación, con las dificultades físicas y emocionales que eso implica. Según explicó Carrascosa, el agua adquiere un sentido central porque es el espacio en el que la niña puede recuperar el movimiento sin dolor y se convierte en una herramienta de su recuperación.

Contexto y ambientación La película está ambientada en 2001, en medio de la crisis económica y social que atravesó Argentina. Ese marco aparece en el relato a través de un sistema de salud colapsado y de las dificultades que enfrenta una familia ante una situación crítica. También se muestran espacios reconocibles de la provincia, como el Hospital Rawson, calles sanjuaninas y elementos de la vida cotidiana que remiten a la identidad local.

Identidad y exhibición Carrascosa destacó la presencia de la Difunta Correa en la historia como parte de la dimensión de fe y sostén espiritual que acompaña a la protagonista. También valoró el trabajo de la productora Pez Dorado y de Ana Bustelo, directora y dramaturga de la película, por impulsar una propuesta que no se concentra en Buenos Aires. La actriz sostuvo: "Es muy emocionante poder realmente reconocernos en la pantalla y poder decir: esto es San Juan, así somos nosotros, así hablamos nosotros, así nos acompañamos nosotros".

Funciones y venta anticipada Las entradas están a la venta de manera anticipada desde el 5 de noviembre. Carrascosa confirmó que algunas funciones ya tienen localidades agotadas, en el marco de un estreno que tendrá una primera presentación más cerrada antes de las proyecciones abiertas al público. La disponibilidad de salas entre el 13 y el 18 de noviembre será el dato a seguir para medir el alcance comercial de esta producción sanjuanina.