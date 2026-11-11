El cantante de Los Palmeras publicó una despedida tras la muerte de su excompañero. El mensaje quedó atravesado por la ruptura que ambos habían tenido en 2025.

La muerte de Marcos Camino generó una reacción inmediata en el entorno de Los Palmeras y en particular en Rubén “Cacho” Deicas, quien publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida para quien fue su compañero durante más de cinco décadas. La publicación tuvo relevancia por el peso artístico de ambos dentro de la cumbia santafesina y por la conflictiva relación que habían atravesado en el último tiempo.

Deicas acompañó el mensaje con una fotografía junto al fundador de la banda y escribió: “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”. También expresó condolencias a familiares, amigos y seguidores del músico, en una despedida que cerró con la frase: “Que en paz descanses, Marcos”.

Una sociedad de más de 50 años

Durante más de medio siglo, Deicas y Camino fueron dos de las figuras centrales de Los Palmeras y contribuyeron a consolidar al grupo como uno de los referentes de la cumbia santafesina. Esa trayectoria compartida es la que le dio al mensaje un peso particular, más allá del tono íntimo de la publicación. La despedida también alcanzó a los seguidores que acompañaron la historia artística de la banda durante años.

La crisis de 2025

La relación entre ambos atravesó una crisis en 2025, con diferencias entre los músicos y la producción que derivaron en el alejamiento de Deicas. Según el texto original, hubo acusaciones cruzadas y declaraciones públicas que expusieron el conflicto. En febrero de ese año, Camino contó que visitó a su antiguo compañero, le pidió disculpas y ambos se dieron un abrazo.

Salida formalizada en junio

Sin embargo, las diferencias volvieron a quedar expuestas y en junio se formalizó la salida del histórico cantante de la agrupación. Ese desenlace marcó el final de una sociedad artística que había sostenido buena parte de la identidad pública de Los Palmeras. La despedida difundida ahora por Deicas deja constancia de que, pese a la ruptura, el vínculo artístico acumuló más de 50 años de trabajo conjunto.

Con la muerte de Camino, el mensaje de Deicas quedó como el último gesto público conocido entre ambos. La referencia temporal más reciente del conflicto sigue siendo la formalización de la salida en junio de 2025, antecedente inmediato de esta despedida.