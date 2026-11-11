La situación familiar y patrimonial de Tini Stoessel habría quedado resuelta con un acuerdo económico y judicial que, según se informó en Intrusos, fue cerrado hace al menos un par de meses. El dato fue dado a conocer por Daniel Ambrosino en el ciclo de América TV, en un contexto de diferencias que habían mantenido el tema en agenda durante meses. De acuerdo con esa versión, la distribución establecida contempla un 70% para la artista y un 30% para el resto de la familia. La novedad importa porque involucra bienes, dinero y eventuales definiciones sobre la administración patrimonial del entorno de la cantante.

La distribución informada Ambrosino señaló en el programa: "Hay información sobre el arreglo, lo judicial, económico y la situación familiar. Ya está hecho, me dicen que hace por lo menos un par de meses". Según explicó, el 70% quedaría para Tini y el 30% restante para Alejandro Stoessel. Luego, Camilo García agregó que ese porcentaje no sería exclusivo para el padre de la artista, sino que se repartiría entre otros integrantes del grupo familiar. En esa reconstrucción televisiva, el 30% se dividiría en 15% para Alejandro Stoessel, 10% para la madre de la cantante y 5% para su hermano.

Bienes y confidencialidad Otro de los puntos mencionados en el programa fue el de las propiedades. Siempre según lo expuesto en Intrusos, Tini Stoessel habría manifestado que, por el momento, no pretende quedarse con ninguna propiedad, salvo la que tiene en San Isidro. También se indicó que existiría un contrato de confidencialidad en el que figuraría que Alejandro Stoessel no se habría quedado con ninguna parte del dinero. Esa información, sin embargo, no fue acompañada por una comunicación oficial de la familia.

Lo que queda pendiente Hasta ahora, los detalles conocidos provienen de las declaraciones de los periodistas del ciclo televisivo y no de una confirmación pública de los involucrados. Por ese motivo, el alcance del acuerdo debe leerse como una versión periodística y no como una constatación independiente. De todos modos, la referencia a un cierre hace al menos un par de meses ubica el caso en una etapa posterior a la negociación. El seguimiento queda atado a una eventual confirmación de las partes o a nuevas precisiones sobre el reparto de bienes y fondos.