A seis meses de la confirmación de la pena, Juan Darthés no fue arrestado y espera la resolución de un recurso. La causa quedó firme en Brasil, pero aún no se ejecutó la prisión.

Juan Darthés, cuyo nombre real es Juan Pacífico, fue filmado en un shopping de Río de Janeiro mientras hacía compras junto a su esposa, María Leone. Las imágenes fueron difundidas por el programa SQP y lo muestran con gorra, jean oscuro y bolsas en la mano. El registro volvió a exponer que, pese a una condena firme, el actor continúa en libertad.

La situación judicial se vincula con la condena a seis años de prisión en régimen semiabierto por abuso sexual, confirmada por la Justicia brasileña. Ese régimen permite salir de día para trabajar o estudiar y regresar a la noche al penal. Según el material difundido, la sentencia quedó firme en mayo de 2026, luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazara los planteos de la defensa.

El recurso pendiente

De acuerdo con lo informado, la defensa presentó de inmediato un recurso de queja por recurso denegado, una vía extraordinaria que rara vez se concede. Martín Arias Duval, abogado de Thelma Fardin junto con Carla Junquera, sostuvo que ese trámite es el único que todavía impide la ejecución de la pena. En ese marco, afirmó: “No está detenido ni duerme en la cárcel, tiene que resolverse por recurso denegado”.

Si la Justicia rechaza esa presentación, Darthés deberá ingresar al penal para cumplir la condena. Hasta tanto eso ocurra, el actor no fue detenido ni pasó una noche en prisión, pese a la sentencia confirmada. La causa quedó radicada en Brasil porque el actor se trasladó allí después de la denuncia y no podía ser extraditado.

Antecedentes del caso

Thelma Fardin denunció públicamente en 2018 que Darthés la había abusado en 2009 en Nicaragua, durante una gira de Patito Feo. La causa derivó en el fuero brasileño y atravesó una absolución en primera instancia, que no negó el abuso pero cuestionó el acceso carnal. Luego, en 2024, fue condenado en segunda instancia a seis años de prisión, y esa decisión fue ratificada en 2025 y nuevamente en mayo de 2026.

Fardin, que actualmente estudia Derecho y está en pareja con el actor Nicolás Riera, definió el proceso como “una carrera de obstáculos” y valoró el resultado como “muy reparador”. Mientras la Justicia brasileña resuelve el último recurso, el caso sigue sin una fecha cierta de detención efectiva y permanece como referencia judicial en torno a la violencia de género en el ámbito artístico.