La obra de Jean Cocteau tendrá su última función del año el sábado 7 de noviembre a las 21.30 en Sala Z.

La obra Los padres terribles, de Jean Cocteau, tendrá su última función del año el sábado 7 de noviembre a las 21.30 en Sala Z. La puesta presenta un drama centrado en los excesos del amor posesivo, las tensiones familiares y los celos.

El texto original describe la pieza como un drama “vibrante y claustrofóbico” que expone a una madre dominada por los celos, a un hijo que busca liberarse y a un entorno íntimo atravesado por secretos y pasiones desbordadas. En ese marco, la obra plantea cómo los afectos pueden transformarse en vínculos de control. La referencia a su vigencia se apoya en ese conflicto familiar, que la producción presenta como actual.

El elenco y la dirección La puesta está a cargo del elenco Las Aventuras de Poseidón y la dirección es de Marcelo Villanueva-Meyer. Actúan Mariana Zuloaga, Silvana Villavicencio, Florencia Castro, Alejandro Aramburu y Lautaro Padilla. La información difundida no agrega detalles sobre duración, producción ni otros antecedentes de la temporada.

Entradas y horarios Los tickets se consiguen en la boletería de Sala Z, de lunes a viernes de 9 a 13, y también de manera online, según la comunicación difundida. Con esa función se cierra la programación anual anunciada para esta puesta, en una fecha que queda fijada para el 7 de noviembre a las 21.30.