La cantante publicó imágenes de la celebración en San Telmo junto a su esposo. La pareja agradeció los mensajes recibidos en redes sociales.

Después de celebrar su casamiento el sábado en el barrio porteño de San Telmo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat difundieron las primeras imágenes oficiales de la boda. La publicación fue realizada por la artista en sus redes sociales y mostró parte de la celebración. La pareja eligió ese canal para exhibir los momentos que decidió hacer públicos luego de la ceremonia.





Mensaje en Instagram

En su cuenta de Instagram, Lali Espósito escribió: “¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”. El mensaje cerró con la frase: “Aguante el amor”. La publicación acompañó las imágenes en las que la cantante aparece junto a Pedro Rosemblat, ambos sonrientes durante la celebración.

La difusión de las fotografías generó una amplia cantidad de comentarios de seguidores, que dejaron mensajes de felicitación en la misma publicación. Entre las expresiones replicadas en la respuesta del público aparecieron “Muchas felicidades”, “Qué emoción”, “Vivan los novios”, “Aguante el amor” y “Aguante ustedes”. El intercambio se concentró en la cuenta de la cantante, sin que se informaran otros detalles de la ceremonia.

Ceremonia privada

La boda se realizó el sábado en San Telmo y estuvo rodeada de un importante operativo de seguridad. Según el texto difundido, la medida buscó resguardar la intimidad de los recién casados y evitar que trascendieran detalles del festejo antes de que ellos mismos decidieran compartirlos. Con la publicación de las fotos, la pareja hizo visible una parte del evento que hasta entonces permanecía reservada.

Por el momento, no se informaron nuevos datos sobre la celebración ni sobre eventuales declaraciones adicionales de la pareja. La referencia pública más reciente quedó concentrada en el posteo de Lali Espósito, que oficializó las primeras imágenes del casamiento y dejó abierta la expectativa sobre futuras publicaciones vinculadas con la boda.