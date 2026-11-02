En diálogo con Lila Cosma, recordó decisiones de su niñez y una anécdota reciente que circuló en redes. También destacó su vínculo con el público de San Juan.

Moria Casán habló con Lila Cosma en el programa que conduce por Telesol y repasó episodios de su infancia, decisiones personales y la construcción de su identidad pública. La entrevista permitió reconstruir cómo la artista vinculó esas experiencias con la figura que consolidó en el espectáculo argentino.

Durante la charla, la artista sostuvo que desde pequeña tenía una fuerte inclinación por pensar e imaginar. “Yo lo que te puedo decir es que de chiquita me iba a la cama a pensar”, recordó, al explicar que pasaba largos momentos con ideas y situaciones en la cabeza, al punto de que le costaba dormir. En ese mismo tramo, afirmó: “Siempre fui yo. En un momento me habité de una manera, lo que yo quería siempre, mi pensamiento era potente”.

Una decisión de infancia Casán también relató que en su niñez tomó una decisión que, según dijo, fue central para su bienestar emocional: dejar de lado los celos. Contó que ese sentimiento le generaba malestar, sobre todo en relación con sus padres y otros integrantes de su familia. La definición, según su testimonio, llegó durante unas vacaciones en el campo de sus abuelos, donde decidió que no quería seguir sintiéndolos.

“Un día me empecé a hamacar en el campo de mis abuelos y en ese momento decidí que no iba a tener más celos”, relató. A partir de esa experiencia, interpretó que había iniciado una etapa distinta en su vida. “Desde esa etapa de mi vida que decidí sacar mi celo, creo que empecé a ser feliz”, sostuvo durante la entrevista.

La anécdota reciente La conversación también abordó un episodio de una entrega de premios que terminó difundido en redes sociales. Casán explicó que no había escuchado con claridad lo que le decían por un problema de sonido y que creyó que Grego le hablaba directamente a ella. “Yo pensé que me dijo algo para mí y dije: ‘Gracias, mi amor’, y me fui”, señaló.

Además, aclaró que no se trató de un desaire ni de una desatención hacia Grego, sino de una confusión generada por las condiciones del momento. En la misma línea, dijo que elige su vestuario para que acompañe su personalidad y no limite sus movimientos. “Trato de estar cómoda para que el vestido no me quite personalidad, al contrario, que me la magnifique”, expresó.

El vínculo con San Juan Al inicio de la entrevista, la artista se refirió a San Juan y al público del interior del país. “Es un placer recibir a la gente de San Juan en una provincia tan hermosa y que es tan particular con su gente”, manifestó. También señaló que valora especialmente las plazas teatrales donde el público acompaña su trabajo y resumió esa mirada con una frase: “El interior es mi país”.